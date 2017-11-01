В день рождения прекрасной олимпийской чемпионки вспоминаем, как изменилась её красота за последние годы
Футболисты «Ливерпуля» победили «Марибор» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 2 ноя —
МОСКВА, 2 ноя —
Встреча группы Е, где также выступает московский «Спартак», состоялась в Ливерпуле в среду и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, голами в составе «красных» отметились Мохамед Салах (49-я минута), Эмре Джан (64) и Дэниел Старридж (90).
На 53-й минуте хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер не реализовал пенальти.
В пятом туре 21 ноября «Спартак» примет «Марибор», «Севилья» сыграет на своем поле с «Ливерпулем».
|Юрген Клопп
|Дарко Миланич
|
|
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|4
|8
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|17
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|9
|Главный судья
|Иван Кружляк (Словакия)