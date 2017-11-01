Футболисты «Ливерпуля» победили «Марибор» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы Е, где также выступает московский «Спартак», состоялась в Ливерпуле в среду и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, голами в составе «красных» отметились Мохамед Салах (49-я минута), Эмре Джан (64) и Дэниел Старридж (90).