Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Назван возраст, после которого мужчинам опасно иметь детей
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1.11
Севилья2
Спартак М1
Футбол. Еврокубки
1.11
Ливерпуль3
Марибор0
Футбол. Еврокубки
1.11
Наполи2
Манчестер Сити4
Футбол. Еврокубки
1.11
Шахтер Д3
Фейеноорд1
Футбол. Еврокубки
1.11
Порту3
РБ Лейпциг1
Футбол. Еврокубки
1.11
Боруссия Д1
АПОЭЛ1
Футбол. Еврокубки
1.11
Тоттенхэм Хотспур3
Реал1
Футбол. Еврокубки
1.11
Бешикташ1
Монако1
Все события
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Легкова лишат золота Сочи, а Россию — Игр в Пхенчхане?
Россиянин признан второй звездой октября в НХЛ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
00:42 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Ливерпуля» победили «Марибор» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 2 ноя — Р-Спорт. Английский «Ливерпуль» нанес поражение словенскому «Марибору» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Источник: AP 2017

Встреча группы Е, где также выступает московский «Спартак», состоялась в Ливерпуле в среду и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, голами в составе «красных» отметились Мохамед Салах (49-я минута), Эмре Джан (64) и Дэниел Старридж (90).

На 53-й минуте хавбек «Ливерпуля» Джеймс Милнер не реализовал пенальти.

В пятом туре 21 ноября «Спартак» примет «Марибор», «Севилья» сыграет на своем поле с «Ливерпулем».

Ливерпуль 3:0
Первый тайм: 0:0
Марибор
1.11.2017, 22:45 Зрители: 47957 Групповой турнир: Группа E Anfield Road
Главные тренеры
Юрген Клопп Дарко Миланич
Голы
49′ Мохамед Салах (Т. Александр-Арнольд) 11
64′ Эмре Джан (Дж. Милнер) 23
90′ Дэниэл Старридж (А. Морено) 15
Нереализованные пенальти
53′ Дж. Милнер 7
Составы
Лорис Кариус 1
Рагнар Клаван 17
Альберто Морено 18
Жоэль Матип 32
Трент Александр-Арнольд 66
Джеймс Милнер (к) 7
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
Эмре Джан 23
17′ Джорджиньо Вайналдум 5
Джордан Хендерсон 14
85′ Роберту Фирмину 9
Марко Груич 16
74′ Мохамед Салах 11
Дэниэл Старридж 15
33 Ясмин Ханданович (к)
3 Жан-Клод Биллонг
4 Марко Шулер
22 Мартин Милец
26 Александр Райчевич 52′
28 Митя Вилер
6 Алекс Пихлер
8 Марван Каба
23 Дино Хотич 81′
7 Валон Ахмеди
39 Дамьян Бохар 69′ 22′
20 Грегор Байде
27 Ясмин Мешанович 59′
9 Маркос Таварес
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 4
8 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
17 Угловые 2
7 Фолы 9
Судьи
Главный судья Иван Кружляк (Словакия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Марибор
НовостиМатчиСоставСтатистика
С годами только лучше: девушка защитника «Реала», которая на 8 лет старше футболиста
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ
Легкова лишат золота Сочи, а Россию — Игр в Пхенчхане?
«Тоттенхэм» победил «Реал» в матче Лиги чемпионов
УЕФА грозит оставить «Динамо» (Киев) без еврокубков
Травма Кузяева и любопытная параллель: «Зенит» перед ЛЕ
«Манчестер Сити» победил «Наполи» и вышел в плей-офф ЛЧ
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь