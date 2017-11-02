«Локомотив» сыграет с «Шерифом» в матче Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

После первого круга «Локомотив» занимает первое место в группе F — благодаря единственной за шесть сыгранных матчей турнира победе над чешским «Фаставом» из Злина (3:0). Все остальные встречи группы завершились вничью, так что набравший пять очков «Локомотив» на два очка опережает «Шериф» и датский «Копенгаген». С чемпионом Дании «Локомотив» встречается на своем поле 23 ноября, и две победы в ближайших матчах выведут команду Юрия Семина в плей-офф Лиги Европы.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа F, 2.11.2017, 21:00 Локомотив М - Шериф -

Две недели назад в Тирасполе «Локомотив» провел непростой матч с «Шерифом», который завершился со счетом 1:1. Несмотря на гол Антона Миранчука на 17-й минуте, хозяева в целом выглядели не хуже именитого соперника, еще до перерыва сравняли счет и даже могли победить, если бы не уверенная игра голкипера «Локомотива» Гильерме.

«Шериф» рекордные 15 раз побеждал в чемпионатах Молдавии, однако команда ни разу не смогла пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. В группе Лиги Европы «Шериф» играет в четвертый раз, имея неплохие шансы выйти в плей-офф, хотя матч с главным конкурентом из «Копенгагена» клуб из Тирасполя проведет 7 декабря в гостях.

«Шериф» будет атаковать

Наставник команды итальянец Роберто Бордин поставил команде атакующий футбол, так что «Шериф» снова доминирует в чемпионате Молдавии. После 15 туров «Шериф» на пять очков опережает ближайшего соперника — «Милсами» из Оргеева. Хотя в последней игре «Шериф» на своем поле не сумел победить середняка чемпионата — «Сфынтул Георге» (1:1), пропустив гол на последних минутах.

Бордин после матча с командой из села Суручены отметил, что неудачный матч надо быстро забыть и готовиться к игре в Москве. Наставник «Шерифа» провел традиционную ротацию состава.

В российской столице Бордин отметил, что у «Локомотива» «все хорошо в физическом и психологическом плане». «Мы постараемся атаковать, действовать агрессивно и сыграть не хуже, чем в Тирасполе. Надеемся, что не будет никаких факторов, которые смогут нам в этом помешать», — заключил главный тренер «Шерифа».

«Локомотив» в воскресенье сыграл ключевой матч первого круга чемпионата России, разгромив в гостях «Зенит» со счетом 3:0. Команда Семина оторвалась от «Зенита» уже на три очка, осенью показывая очень надежный футбол. Хотя в первом тайме матча в Санкт-Петербурге, как и в Тирасполе, у ворот «Локомотива» было создано немало голевых моментов, «железнодорожники» выстояли, а после перерыва усилиями атакующего дуэта Джефферсон Фарфан — Алексей Миранчук довели дело до неожиданно крупной победы.

Семин в среду отметил, что никакой эйфории после яркой победы в Санкт-Петербурге быть не должно, поскольку Лига Европы — совершенно другой турнир. Наставник «Локомотива» заявил, что никаких сюрпризов в составе его команды ждать не следует — команда выйдет на поле сильнейшим составом.