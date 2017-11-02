Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Неизбежность старения доказали математически
Оксана Акиньшина впервые показала 9-месячную дочь (фото)
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1.11
Севилья2
Спартак М1
Футбол. Еврокубки
1.11
Ливерпуль3
Марибор0
Футбол. Еврокубки
1.11
Наполи2
Манчестер Сити4
Футбол. Еврокубки
1.11
Шахтер Д3
Фейеноорд1
Футбол. Еврокубки
1.11
Порту3
РБ Лейпциг1
Футбол. Еврокубки
1.11
Боруссия Д1
АПОЭЛ1
Футбол. Еврокубки
1.11
Тоттенхэм Хотспур3
Реал1
Футбол. Еврокубки
1.11
Бешикташ1
Монако1
Все события
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Легкова лишат золота Сочи, а Россию — Игр в Пхенчхане?
Россиянин признан второй звездой октября в НХЛ
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Неизбежность старения доказали математически
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
00:31 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» сыграет с «Шерифом» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. «Локомотив» сыграет в четверг с молдавским «Шерифом» в матче 4-го тура футбольной Лиги Европы. Победа фактически гарантирует лидеру чемпионата России выход в 1/16 финала второго по значимости еврокубка.

Источник: РИА "Новости"

После первого круга «Локомотив» занимает первое место в группе F — благодаря единственной за шесть сыгранных матчей турнира победе над чешским «Фаставом» из Злина (3:0). Все остальные встречи группы завершились вничью, так что набравший пять очков «Локомотив» на два очка опережает «Шериф» и датский «Копенгаген». С чемпионом Дании «Локомотив» встречается на своем поле 23 ноября, и две победы в ближайших матчах выведут команду Юрия Семина в плей-офф Лиги Европы.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа F, 2.11.2017, 21:00
Локомотив М
-Шериф-

Две недели назад в Тирасполе «Локомотив» провел непростой матч с «Шерифом», который завершился со счетом 1:1. Несмотря на гол Антона Миранчука на 17-й минуте, хозяева в целом выглядели не хуже именитого соперника, еще до перерыва сравняли счет и даже могли победить, если бы не уверенная игра голкипера «Локомотива» Гильерме.

«Шериф» рекордные 15 раз побеждал в чемпионатах Молдавии, однако команда ни разу не смогла пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. В группе Лиги Европы «Шериф» играет в четвертый раз, имея неплохие шансы выйти в плей-офф, хотя матч с главным конкурентом из «Копенгагена» клуб из Тирасполя проведет 7 декабря в гостях.

Читайте также
Юрий Семин: Не могу советовать тренеру сборной, но Гильерме и Денисов — одни из лучших в нашем чемпионате

«Шериф» будет атаковать

Наставник команды итальянец Роберто Бордин поставил команде атакующий футбол, так что «Шериф» снова доминирует в чемпионате Молдавии. После 15 туров «Шериф» на пять очков опережает ближайшего соперника — «Милсами» из Оргеева. Хотя в последней игре «Шериф» на своем поле не сумел победить середняка чемпионата — «Сфынтул Георге» (1:1), пропустив гол на последних минутах.

Бордин после матча с командой из села Суручены отметил, что неудачный матч надо быстро забыть и готовиться к игре в Москве. Наставник «Шерифа» провел традиционную ротацию состава.

В российской столице Бордин отметил, что у «Локомотива» «все хорошо в физическом и психологическом плане». «Мы постараемся атаковать, действовать агрессивно и сыграть не хуже, чем в Тирасполе. Надеемся, что не будет никаких факторов, которые смогут нам в этом помешать», — заключил главный тренер «Шерифа».

«Локомотив» в воскресенье сыграл ключевой матч первого круга чемпионата России, разгромив в гостях «Зенит» со счетом 3:0. Команда Семина оторвалась от «Зенита» уже на три очка, осенью показывая очень надежный футбол. Хотя в первом тайме матча в Санкт-Петербурге, как и в Тирасполе, у ворот «Локомотива» было создано немало голевых моментов, «железнодорожники» выстояли, а после перерыва усилиями атакующего дуэта Джефферсон Фарфан — Алексей Миранчук довели дело до неожиданно крупной победы.

Семин в среду отметил, что никакой эйфории после яркой победы в Санкт-Петербурге быть не должно, поскольку Лига Европы — совершенно другой турнир. Наставник «Локомотива» заявил, что никаких сюрпризов в составе его команды ждать не следует — команда выйдет на поле сильнейшим составом.

Матч пройдет на «РЖД-Арене» в Москве, начало — 21:00 мск. Главным арбитром назначен Себастьян Дельферьер из Бельгии. В четверг в группе F также сыграют «Копенгаген» и «Фастав» из Злина.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шериф
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Мутко: решение МОК об отстранении Легкова и Белова вызывает огромную тревогу
Форвард "Тампы" Кучеров признан второй звездой месяца в НХЛ
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ
Футболисты «Ливерпуля» победили «Марибор» в матче Лиги чемпионов
Легкова лишат золота Сочи, а Россию — Игр в Пхенчхане?
«Тоттенхэм» победил «Реал» в матче Лиги чемпионов
УЕФА грозит оставить «Динамо» (Киев) без еврокубков
Травма Кузяева и любопытная параллель: «Зенит» перед ЛЕ
«Манчестер Сити» победил «Наполи» и вышел в плей-офф ЛЧ
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь