Александр Ермакович: В матче с «Нафтаном» мы получили приличный психологический удар. Но уверен, что сможем забыть неприятности

Источник: РИА "Новости"

А как вы считаете, удалось ли вашим подопечным отойти от драматичной развязки матча с «Нафтаном»? И какое влияние случившийся инцидент может оказать на команду?

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Конечно, наша последняя игра позитива не доставила. Скрывать нечего: мы получили приличный психологический удар. В то же время уверены, что сможем забыть те неприятности. Тем более Лига Европы — это другой турнир, другие участники, другие задачи. Верю, ребята уже целиком погрузились в подготовку к завтрашнему поединку и думают только о нем, не отвлекаясь на недавние неприятности.

Учитывая ваши проблемы, а также проблемы соперника, как считаете, завтра будет иметь решающее значение физиология или психология?

Убежден, востребованы будут оба этих фактора. И все же очень важно, что будет в головах наших ребят. Потому, возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что все-таки именно психология выйдет на передний план, — цитирует Ермаковича официальный сайт БАТЭ.