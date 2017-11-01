Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Севилья2
Спартак М0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ливерпуль2
Марибор0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи2
Манчестер Сити2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шахтер Д2
Фейеноорд1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Порту2
РБ Лейпциг1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Боруссия Д1
АПОЭЛ1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур3
Реал0
Футбол. Еврокубки
1.11
Бешикташ1
Монако1
Все события
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Легкова лишат золота Сочи, а Россию — Игр в Пхенчхане?
Россиянин признан второй звездой октября в НХЛ
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
21Как Легков взял золото, которое у него отнимут
14Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон — чемпион
1 ноября, источник: Прессбол

Александр Ермакович: В матче с «Нафтаном» мы получили приличный психологический удар. Но уверен, что сможем забыть неприятности

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович накануне матча Лиги Европы с «Кельном» отметил, что его команда сможет забыть неудачную игру с «Нафтаном».

Источник: РИА "Новости"

А как вы считаете, удалось ли вашим подопечным отойти от драматичной развязки матча с «Нафтаном»? И какое влияние случившийся инцидент может оказать на команду?

Читайте также
УЕФА условно наказал немецкий «Кельн» закрытием гостевого сектора на матче еврокубков

Конечно, наша последняя игра позитива не доставила. Скрывать нечего: мы получили приличный психологический удар. В то же время уверены, что сможем забыть те неприятности. Тем более Лига Европы — это другой турнир, другие участники, другие задачи. Верю, ребята уже целиком погрузились в подготовку к завтрашнему поединку и думают только о нем, не отвлекаясь на недавние неприятности.

Учитывая ваши проблемы, а также проблемы соперника, как считаете, завтра будет иметь решающее значение физиология или психология?

Убежден, востребованы будут оба этих фактора. И все же очень важно, что будет в головах наших ребят. Потому, возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что все-таки именно психология выйдет на передний план, — цитирует Ермаковича официальный сайт БАТЭ.

Матч «Кельн» — БАТЭ пройдет 2 октября. Начало — в 23.05 по белорусскому времени.

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кельн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Винегрет. Как менялась и к чему привела трансферная политика брестского "Динамо"
Легкова лишат золота Сочи, а Россию — Игр в Пхенчхане?
Россиянин признан второй звездой октября в НХЛ
России напророчили провал на Олимпиаде-2018
Травма Кузяева и любопытная параллель: «Зенит» перед ЛЕ
УЕФА грозит оставить «Динамо» (Киев) без еврокубков
Неймар и Роналду не попали в сборную Европы
«Спартак» объявил стартовый состав на игру с «Севильей»
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь