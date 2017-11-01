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23:37 (мск), источник: Прессбол

Петер Штегер: Мы должны взять от игры с БАТЭ что-то позитивное. В идеале — добыть победу

Главный тренер «Кельна» Петер Штегер поделился ожиданиям от матча группового раунда Лиги Европы с БАТЭ. Поединок пройдет в Германии 2 ноября. Начало — в 23.05 по белорусскому времени.

Источник: AFP 2017

Мы должны взять от игры с БАТЭ что-то позитивное. В идеале — добыть победу. В любом случае, в нашей нынешней ситуации мы не должны говорить о долгосрочных целях на ближайшие недели или месяцы. Мы должны выжимать максимум из ближайших матчей. Думать о том, что будет через несколько недель, значит растрачивать энергию попусту. Наша задача — не мечтать о чем-то далеком, а сосредоточиться на текущей ситуации и добиться положительного результата.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа H, 2.11.2017, 23:05
Кельн
-БАТЭ-

У нас хорошее настроение. Обычно, когда команда постоянно проигрывает, ты чувствуешь, что что-то в коллективе сломалось. Но это не наша история. У нас крепкое командное ядро, футболисты отлично понимают друг друга.

Нам нетрудно искать мотивацию для Лиги Европы. Для меня важно решать каждую задачу, которая передо мной ставится. Матч Лиги Европы в четверг — это важный матч. Кубковая встреча придала нам уверенности перед игрой в Леверкузене. И это то, что мы хотим получить завтра. Три очка в поединке с БАТЭ помогут нам обрести уверенность перед ближайшей игрой с «Хоффенхаймом», — цитирует Штегера официальный сайт «Кельна».

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