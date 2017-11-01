Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Кадыров отреагировал на убийство на Украине Амины Окуевой
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Суд вынес решение учительнице, написавшей на лбу ученика «дурак»
Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Севилья0
Спартак М0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ливерпуль0
Марибор0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Наполи0
Манчестер Сити0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шахтер Д0
Фейеноорд0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Порту0
РБ Лейпциг0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Боруссия Д0
АПОЭЛ0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Реал0
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ1
Монако1
Все события
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Легкова лишат золота Сочи, а Россию — Игр в Пхенчхане?
Россиянин признан второй звездой октября в НХЛ
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
22:45 (мск), источник: Советский спорт

Травма игрока сборной России и любопытная параллель: «Зенит» перед «Русенборгом»

Оказывается, Роберто Манчини уже был в Норвегии, на этом стадионе, и выбивал норвежцев из еврокубка.

Источник: РИА "Новости"

Юрий Жирков: Провели обычное собрание на базе клуба

— Какой футбол вам предложит соперник, учитывая их положение в группе?
— Завтра будет очень интересная игра, так как им нужна только победа. Мы тоже не хотим останавливаться на достигнутом, тоже завтра нужна четвертая победа.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа L, 2.11.2017, 23:05
Русенборг
-Зенит-

— Как команда прожила эти дни? Собирались ли командой, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию?
— Было все как обычно, обычное собрание на базе клуба, тренировки. Занимались обычными футбольными делами.

— В «Русенборге» очень много норвежцев на поле. В вашем составе всего трое русских в Лиге Европы. Как вы к этому относитесь с позиции русского игрока?
— Состав выбирает главный тренер. Если лимит позволяет выходить легионерам, почему бы нет. Тем более результаты в Лиге Европы очень хорошие, — спокойно сказал Жирков.

Норвежцы, кстати, вообще уделяют большое внимание легионерам: издание VG.no отметило, что петербуржцы наверняка привыкли к холоду, а вот аргентинцы нет. Норвежцы копнули глубоко: «команду за недостаток россиян в составе критиковал даже Владимир Путин».

— У них в составе 5−6 аргентинцев, которые наверняка не привыкли к слякоти и холоду. В Петербурге было прохладно, но не на стадионе: «Зенит» просто закрыл крышу и стало «+16»! — рассказал главный тренер «Русенборга» Коре Ингебригтсен.

Читайте также
Тренерский штаб «Зенита» взял 21 футболиста на выездной матч ЛЕ с «Русенборгом»

Роберто Манчини: Помню, было очень холодно!

— Почему нет Александра Анюкова и Далера Кузяева? — отсутствие Кузяева бросилось в глаза сразу с учетом неоднозначных событий во время игры с «Локомотивом». Кузяев прямо на поле поругался с Игорем Смольниковым, после игры футболисты не пожали друг другу руки, а по микст-зоне Далер пронесся, не говоря ни слова.
— Кузяев не приехал, потому что травмирован, — завершил Манчини. — А Анюкова решили оставить тренироваться дома. Заявка в Лиге Европы меньше, чем в чемпионате. Все равно кто-то остался бы на трибуне. Все остальные чувствуют себя хорошо.

— «Русенборгу» нечего терять в группе. Видите ли вы плюсы в таком положении соперника?
— В этом турнире все игры сложные, нужно к каждой подходить с максимальной концентрацией.

«Русенборг» — очень хорошая команда, не сказал бы, что они совсем потеряли шансы на выход из группы. Игра будет сложная.

— Что вы помните о Никласе Бендтнер, которого вы застали в АПЛ?
— Никлас — очень хороший игрок, всегда ценил его как нападающего. Несколько раз мы встречались в рамках АПЛ, было нелегко. Несмотря на то, что он не играет в Англии, он остался большим профессионалом, который завтра будет опасен для нас.

— Вы были здесь в 1991-м году, играли сами. Помните ли вы это?
— Я помню, что было очень холодно! И еще, что мы победили в том матче. Надеюсь, что и теперь нас ждет победа.

Норвежский журналист, который задал этот вопрос, вспомнил удивительную параллель. Манчини в 1991-м выступал за «Сампдорию» и в первом раунде Кубка европейских чемпионов играл с «Русенборгом» как ее лидер и капитан. Интрига тогда умерла еще в первом матче: дома итальянцы обыграли норвежцев 5:0. Ответная игра состоялась 2 октября на том же стадионе, где предстоит сыграть «Зениту». Концовка той встречи получилась огненной: «Русенборг» вышел вперед на 83-й, через минуту «Сампдория» сравняла, но в итоге выиграла. Капитан Роберто Манчини на 90-й минуте принес победу голом с пенальти. И, разумеется, в той встрече играл нынешний главный тренер «Русенборга» Коре Ингебригтсен.

Теперь команды приехали в Норвегию после 3:0 в первой встрече. Разница в том, что это не плей-офф. Но если «Русенборг» снова проиграет, а «Реал Сосьедад» наберет очки с «Вардаром», норвежцы тоже вылетят из турнира.

Русенборг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Стыд и позор! Что говорят в США о том, как засудили топового российского бойца Шлеменко
Сергей Харитонов: За Федора обидно. Александр – подлец, обиженная девочка
Легкова лишат золота Сочи, а Россию — Игр в Пхенчхане?
Россиянин признан второй звездой октября в НХЛ
России напророчили провал на Олимпиаде-2018
Тренерский штаб «Зенита» взял 21 игрока на матч ЛЕ в Норвегии
УЕФА грозит оставить «Динамо» (Киев) без еврокубков
«Спартак» объявил стартовый состав на игру с «Севильей»
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь