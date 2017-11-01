Травма игрока сборной России и любопытная параллель: «Зенит» перед «Русенборгом»

Источник: РИА "Новости"

Юрий Жирков: Провели обычное собрание на базе клуба

— Какой футбол вам предложит соперник, учитывая их положение в группе?

— Завтра будет очень интересная игра, так как им нужна только победа. Мы тоже не хотим останавливаться на достигнутом, тоже завтра нужна четвертая победа.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа L, 2.11.2017, 23:05 Русенборг - Зенит -

— Как команда прожила эти дни? Собирались ли командой, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию?

— Было все как обычно, обычное собрание на базе клуба, тренировки. Занимались обычными футбольными делами.

— В «Русенборге» очень много норвежцев на поле. В вашем составе всего трое русских в Лиге Европы. Как вы к этому относитесь с позиции русского игрока?

— Состав выбирает главный тренер. Если лимит позволяет выходить легионерам, почему бы нет. Тем более результаты в Лиге Европы очень хорошие, — спокойно сказал Жирков.

Норвежцы, кстати, вообще уделяют большое внимание легионерам: издание VG.no отметило, что петербуржцы наверняка привыкли к холоду, а вот аргентинцы нет. Норвежцы копнули глубоко: «команду за недостаток россиян в составе критиковал даже Владимир Путин».

— У них в составе 5−6 аргентинцев, которые наверняка не привыкли к слякоти и холоду. В Петербурге было прохладно, но не на стадионе: «Зенит» просто закрыл крышу и стало «+16»! — рассказал главный тренер «Русенборга» Коре Ингебригтсен.

Роберто Манчини: Помню, было очень холодно!

— Почему нет Александра Анюкова и Далера Кузяева? — отсутствие Кузяева бросилось в глаза сразу с учетом неоднозначных событий во время игры с «Локомотивом». Кузяев прямо на поле поругался с Игорем Смольниковым, после игры футболисты не пожали друг другу руки, а по микст-зоне Далер пронесся, не говоря ни слова.

— Кузяев не приехал, потому что травмирован, — завершил Манчини. — А Анюкова решили оставить тренироваться дома. Заявка в Лиге Европы меньше, чем в чемпионате. Все равно кто-то остался бы на трибуне. Все остальные чувствуют себя хорошо.

— «Русенборгу» нечего терять в группе. Видите ли вы плюсы в таком положении соперника?

— В этом турнире все игры сложные, нужно к каждой подходить с максимальной концентрацией.

«Русенборг» — очень хорошая команда, не сказал бы, что они совсем потеряли шансы на выход из группы. Игра будет сложная.

— Что вы помните о Никласе Бендтнер, которого вы застали в АПЛ?

— Никлас — очень хороший игрок, всегда ценил его как нападающего. Несколько раз мы встречались в рамках АПЛ, было нелегко. Несмотря на то, что он не играет в Англии, он остался большим профессионалом, который завтра будет опасен для нас.

— Вы были здесь в 1991-м году, играли сами. Помните ли вы это?

— Я помню, что было очень холодно! И еще, что мы победили в том матче. Надеюсь, что и теперь нас ждет победа.

Норвежский журналист, который задал этот вопрос, вспомнил удивительную параллель. Манчини в 1991-м выступал за «Сампдорию» и в первом раунде Кубка европейских чемпионов играл с «Русенборгом» как ее лидер и капитан. Интрига тогда умерла еще в первом матче: дома итальянцы обыграли норвежцев 5:0. Ответная игра состоялась 2 октября на том же стадионе, где предстоит сыграть «Зениту». Концовка той встречи получилась огненной: «Русенборг» вышел вперед на 83-й, через минуту «Сампдория» сравняла, но в итоге выиграла. Капитан Роберто Манчини на 90-й минуте принес победу голом с пенальти. И, разумеется, в той встрече играл нынешний главный тренер «Русенборга» Коре Ингебригтсен.