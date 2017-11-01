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Стал известен стартовый состав «Севильи» на матч со «Спартаком»
Стал известен стартовый состав «Севильи» на матч Лиги чемпионов со «Спартаком».
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Стал известен стартовый состав «Севильи» на матч Лиги чемпионов со «Спартаком».
«Севилья»: Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Нзонзи, Писарро, Банега, Нолито,
Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.