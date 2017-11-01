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22:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» объявил стартовый состав на игру с «Севильей»

«Спартак» объявил стартовый состав на игру четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

Источник: AP 2017

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Промес, Глушаков (к), Мельгарехо, Луис Адриано.

Запас: Ребров, Петкович, Кутепов, Самсонов, Зе Луиш, Попов, Роша.

Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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