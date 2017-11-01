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22:00 (мск), источник: Sports.kz

«Маккаби» (Тель-Авив) — «Астана». Дела азиатские в Лиге Европы

Предстоящее противостояние второй команды Израиля и действующего чемпиона Казахстана таит в себе немало не выпячиваемых особо наружу интриг. Безусловно, израильской команде, считающейся на своей родине футбольным грандом, нужно оправдывать такой статус, реабилитируясь перед своими поклонниками за фиаско на «Астана Арене». Но у гостей, можно быть уверенным, на сей счет есть собственные соображения… В корне отличающиеся от хозяйских.

Уступив в последнем туре чемпионата страны на своем поле прямому конкуренту в борьбе за золотые медали главного нашего национального футбольного турнира, сильнейшая команда чемпионата Казахстана сама себя поставила в весьма непростую ситуацию. С одной стороны, — заключительный матч КПЛ-2017 против «Акжайыка» у себя дома кровь из носу нужно выигрывать. Любым другим исходом этого поединка незамедлительно не преминет воспользоваться «Кайрат». В свою, естественно, пользу. С другой, — никогда еще в истории отечественного футбола казахстанский клуб не был так близок к преодолению барьера в виде группового еврокубкового этапа, как сейчас… А для этого очень хорошо бы было добить сейчас в Нетании порядком израненного на «Астана Арене» зверя и не допускать потом провалов в оставшихся двух поединках данной стадии.

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И, казалось бы, ничего невозможного в том, чтобы успешно справиться с обеими данными задачами, как бы и нет. Но легко говорить — делать же всегда почему-то несколько сложнее…

За 15 календарных дат, с 22 октября по 5 ноября, «Астане» приходится проводить сразу 5 официальных матчей. Из них 3 важнейших последних (с «Кайратом», «Маккаби» и «Акжайыком»…) — в течение 9 дней. Что и говорить — график сверхжесткий… Если же вспомнить к тому же, что в дерби двух столиц с кайратовцами тяжелую травму получил накануне один из столпов обороны нашего чемпиона Юрий Логвиненко, то можно представить себе, как же нелегко придется в эти ноябрьские деньки сильнейшей команде Казахстана… Сергей Малый с Евгением Постниковым, при всем к ним уважении, равноценными заменами выбывшему из строя игроку все-таки не выглядят. А это значит, что вновь футболисты средней линии поля «Астаны» вынуждены будут действовать с оглядкой на собственную оборону, и применять высокий прессинг, который оказался столь эффективным в домашнем противостоянии с теми же израильтянами, теперь уже вряд ли получится столь интенсивно, как хотелось бы…

Однако Станимир Стоилов, очень хочется верить, все же отыщет выход из столь непростой ситуации — как делал это уже не раз. Работать в режиме суровой многозадачности болгарскому специалисту не привыкать. Да, «Маккаби» сейчас, после крупной победы в рамках чемпионата Израиля, подходит к рандеву с нашим чемпионом в отличном расположении духа, однако же проблемных позиций, что можно было разглядеть две недели назад на «Астана Арене», у Желтых предостаточно, и вояжерам из Центральной Азии в Переднюю нужно будет очень постараться этим воспользоваться.

Будем надеяться, что Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси не будут выглядеть в Нетании бледными тенями самих себя, как это произошло после яркой их игры в на своем поле с «Легией» после в Варшаве. В обороне у дружины Йорди Кройфа уязвимых мест хватает, нужно только акцентировано окучивать их разящими ударами, а не имитировать выпады. С таких соперников, как «Маккаби» из Тель-Авива, нужно брать не шерсти клок, а снимать всю шкуру целиком.

«Азиатское» двухматчевое дерби в рамках Лиги Европы необходимо завершать в нашу пользу нокаутом. И баста.

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