Роберто Бордин: «Локомотив» находится на топ-уровне в России
Главный тренер молдавского «Шерифа» Роберто Бордин в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против московского «Локомотива» дал
Главный тренер молдавского «Шерифа» Роберто Бордин в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против московского «Локомотива» дал
— Прежде всего хотелось бы сказать, что мы рады находиться в Москве. Завтра нам предстоит очень важная игра с «Локомотивом». Команда сейчас находится на первом месте в Российской
— Смотрел ли тренерский штаб игру «Локомотива» с «Зенитом»? Что можете выделить и можно ли по этой игре выстроить свою, чтобы «Шериф» мог добиться победы в России?
— Хочу отметить, что в матче, о котором вы говорите «Зенит» очень много атаковал и это позволило «Локомотиву» уйти в контратаки. Трудно по этой игре предсказать, что будет у нас, вполне очевидно, что они будут играть
— «Шериф» приехал в Москву за ничьей или вы будете рисковать, чтобы любой ценой увести с собой 3 очка?
— Конечно же никто не приезжает, чтобы проигрывать. Посмотрим, конечно, что будет завтра, но мы хотим добиться хорошего результата. И завтра уже по обстоятельствам будем смотреть как играть. Как я раньше говорил команда сейчас находится на
— В Тирасполе «Шерифу» совсем немного не хватило до победы. Какие факторы могут помешать команде достичь положительного результата в Москве?
— Если говорить о положительном, то самое главное это, то с каким настроем мы выйдем завтра на поле. Безусловно нужно быть агрессивными, не забывать об атаке. А насчет негатива, то мы очень постараемся, чтобы ничего не мешало.
— В своем ответе вы описали тактику «Локомотива» против «Зенита». Собираетесь играть так же?
—
МАТТЕО СУШИЧ:
— В Тирасполе «Шериф» сыграл очень агрессивно. Чего ждать в Москве?
— Почему нет. Нужно уважать соперника. «Локомотив» очень сильная команда, но Тирасполь показал, что играть с ними можно, и мы будем действовать агрессивно. Постараемся показать всем хороший футбол.
— Кого можете выделить в «Локомотиве»?
— Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, братья Миранчуки очень сильные. Тяжело выделить