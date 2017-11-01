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21:22 (мск), источник: Советский спорт

Роберто Бордин: «Локомотив» находится на топ-уровне в России

Главный тренер молдавского «Шерифа» Роберто Бордин в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против московского «Локомотива» дал пресс-конференцию.

Источник: Советский спорт

— Прежде всего хотелось бы сказать, что мы рады находиться в Москве. Завтра нам предстоит очень важная игра с «Локомотивом». Команда сейчас находится на первом месте в Российской премьер-лиге и все знают, что у них все хорошо и в физическом, и в психологическом плане. Но завтра мы постараемся показать красивый футбол и добиться положительного результата.

— Смотрел ли тренерский штаб игру «Локомотива» с «Зенитом»? Что можете выделить и можно ли по этой игре выстроить свою, чтобы «Шериф» мог добиться победы в России?
— Хочу отметить, что в матче, о котором вы говорите «Зенит» очень много атаковал и это позволило «Локомотиву» уйти в контратаки. Трудно по этой игре предсказать, что будет у нас, вполне очевидно, что они будут играть по-другому. Мы постараемся в течении матча, так скажем, читать ходы соперника, чтобы построить свою игру наилучшим образом.

— «Шериф» приехал в Москву за ничьей или вы будете рисковать, чтобы любой ценой увести с собой 3 очка?
— Конечно же никто не приезжает, чтобы проигрывать. Посмотрим, конечно, что будет завтра, но мы хотим добиться хорошего результата. И завтра уже по обстоятельствам будем смотреть как играть. Как я раньше говорил команда сейчас находится на топ-уровне в России и согласитесь это что-то говорит. Могу сказать одно: мы постараемся сыграть не хуже, чем мы сыграли в Тирасполе. Игра очень важная и мы приехали за результатом.

— В Тирасполе «Шерифу» совсем немного не хватило до победы. Какие факторы могут помешать команде достичь положительного результата в Москве?
— Если говорить о положительном, то самое главное это, то с каким настроем мы выйдем завтра на поле. Безусловно нужно быть агрессивными, не забывать об атаке. А насчет негатива, то мы очень постараемся, чтобы ничего не мешало.

— В своем ответе вы описали тактику «Локомотива» против «Зенита». Собираетесь играть так же?
Во-первых, будем смотреть по течению игры. У нас есть еще тренировка, есть день до матча, чтобы обсудить, как лучше играть. Я считаю, что Юрий Павлович вам тоже не смог бы ответить на этот вопрос.

МАТТЕО СУШИЧ:

— В Тирасполе «Шериф» сыграл очень агрессивно. Чего ждать в Москве?
— Почему нет. Нужно уважать соперника. «Локомотив» очень сильная команда, но Тирасполь показал, что играть с ними можно, и мы будем действовать агрессивно. Постараемся показать всем хороший футбол.

— Кого можете выделить в «Локомотиве»?
— Мануэл Фернандеш, Джефферсон Фарфан, братья Миранчуки очень сильные. Тяжело выделить кого-то одного, так как в целом это очень сильная команда.

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