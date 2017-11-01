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21:17 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА может оставить «Динамо» (Киев) без еврокубков за сокрытие долгов

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. УЕФА может оставить киевский футбольный клуб «Динамо» без еврокубков за сокрытие долгов, сообщает football.ua.

Источник: Reuters

Отмечается, что Федерация футбола Украины получила письмо, в котором УЕФА поставил под сомнение целесообразность выдачи «Динамо» лицензии на участие в еврокубках. В письме указано, что у «Динамо» существует определенная задолженность, которую клуб скрыл при подаче документов на аттестацию.

«Динамо» в настоящее время выступает на групповом этапе Лиги Европы после того, как не сумело пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов.

Динамо К
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