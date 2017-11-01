УЕФА может оставить «Динамо» (Киев) без еврокубков за сокрытие долгов

Отмечается, что Федерация футбола Украины получила письмо, в котором УЕФА поставил под сомнение целесообразность выдачи «Динамо» лицензии на участие в еврокубках. В письме указано, что у «Динамо» существует определенная задолженность, которую клуб скрыл при подаче документов на аттестацию.