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УЕФА может оставить «Динамо» (Киев) без еврокубков за сокрытие долгов
МОСКВА, 1 ноя —
МОСКВА, 1 ноя —
Отмечается, что Федерация футбола Украины получила письмо, в котором УЕФА поставил под сомнение целесообразность выдачи «Динамо» лицензии на участие в еврокубках. В письме указано, что у «Динамо» существует определенная задолженность, которую клуб скрыл при подаче документов на аттестацию.
«Динамо» в настоящее время выступает на групповом этапе Лиги Европы после того, как не сумело пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов.