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20:14 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении «Бенфики» и «Олимпиакоса»

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Дисциплинарные разбирательства открыты в отношении португальской «Бенфики» и греческого «Олимпиакоса» по итогам матчей 4-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

«Бенфика» во вторник встречалась в Англии с «Манчестер Юнайтед» и проиграла со счетом 0:2. Дело открыто по причине использования фанатами лиссабонцев пиротехники.

«Олимпиакос» во вторник свой матч проводил дома против испанской «Барселоны» (0:0). Претензии УЕФА к греческому клубу — появление болельщиков на поле, использование фанатами лазерных указок, заблокированные лестницы на стадионе, запрещенные скандирования.

Дела будут рассмотрены 16 ноября.

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