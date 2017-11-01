Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении «Бенфики» и «Олимпиакоса»
МОСКВА, 1 ноя —
МОСКВА, 1 ноя —
«Бенфика» во вторник встречалась в Англии с «Манчестер Юнайтед» и проиграла со счетом 0:2. Дело открыто по причине использования фанатами лиссабонцев пиротехники.
«Олимпиакос» во вторник свой матч проводил дома против испанской «Барселоны» (0:0). Претензии УЕФА к греческому клубу — появление болельщиков на поле, использование фанатами лазерных указок, заблокированные лестницы на стадионе, запрещенные скандирования.
Дела будут рассмотрены 16 ноября.