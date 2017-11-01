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19:26 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов: Если мы выиграем у «Маккаби», это не будет сенсацией, это будет топ-сенсацией

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов перед игрой с «Маккаби» в Лиге Европы рассказал о том, как настраивает футболистов на матч, и насколько сложным поединок ждет его команду в Израиле, передает корреспондент Vesti.kz.

— Нас ожидает другая игра. Будет большая разница с игрой в Астане. «Маккаби» попытается выиграть. Они не показали свою игру в Астане. На 200 процентов уверен, что игра будет тяжелой.

— «Маккаби» попытается отыграться за 4:0 в Астане и большими силами пойдет вперед. Это нам на руку?

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа A, 2.11.2017, 21:00
Маккаби Тель-Авив
-Астана-

— Эта команда, которая всегда играет первым номером. В Астане нам удалось это сломить. Нужно хорошо обороняться, в первую очередь. И думать о контратаках, удачно поймав момент. Нужно успешно играть в обеих стадиях игры.

— Будете ли Вы в уме держать игру с «Акжайыком», которая уже в выходные в КПЛ?

— Мы в сложной ситуации. Второе, после сложной игры с «Маккаби» у нас будет перелет и самая важная игра в сезоне. Моя главная задача — стать чемпионом страны. Попробуем сделать ротацию, чтобы команды была сильна в обоих играх. Смешно говорить, когда ты играешь в еврокубке, что самая важная игра с «Акжайыком». Препятствие будет большим. Надеюсь, мы его перепрыгнем.

— Набрал ли форму Джордже Деспотович? Поможет ли он команде?

— Он старается много. Желание большое. Но когда ты три месяца не тренировался и восстанавливался… Есть игроки, которые выглядят лучше. Это несерьезно. Тоже самое, что и я буду тренироваться.

— Не будет Логвиненко и Кляйнхайслера. Восстанавливается Деспотович. Все другие игроки здоровы?

— Все другие игроки здоровы. К сожалению, у нас выбыли два лидера. Надо справится теми игроками, которые есть. Жаловаться бесполезно.

Отсутствие Юры ничего не изменят — у нас есть другие игроки, которые играют на его позиции. Да, потеря Логвиненко, это большая потеря. Моя команда не будет завтра только обороняться, но мы будет и атаковать. Я хочу добиться от ребят европейского настроения.

Если мы выиграем, это не будет сенсацией, это будет топ-сенсацией.

Напомним, казахстанский клуб «Астана» сыграет с «Маккаби» в Лиге Европы завтра, 2 ноября. Поединок пройдет в Нетание. Главный тренер израильского клуба Йорди Кройфф считает, что игра с «Астаной» станет определяющей для его подопечных, а капитан команды Шеран Йейни назвал соперников фаворитами в матче.

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