Стойлов: Если мы выиграем у «Маккаби», это не будет сенсацией, это будет топ-сенсацией

— Нас ожидает другая игра. Будет большая разница с игрой в Астане. «Маккаби» попытается выиграть. Они не показали свою игру в Астане. На 200 процентов уверен, что игра будет тяжелой.

— «Маккаби» попытается отыграться за 4:0 в Астане и большими силами пойдет вперед. Это нам на руку?

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа A, 2.11.2017, 21:00 Маккаби Тель-Авив - Астана -

— Эта команда, которая всегда играет первым номером. В Астане нам удалось это сломить. Нужно хорошо обороняться, в первую очередь. И думать о контратаках, удачно поймав момент. Нужно успешно играть в обеих стадиях игры.

— Будете ли Вы в уме держать игру с «Акжайыком», которая уже в выходные в КПЛ?

— Мы в сложной ситуации. Второе, после сложной игры с «Маккаби» у нас будет перелет и самая важная игра в сезоне. Моя главная задача — стать чемпионом страны. Попробуем сделать ротацию, чтобы команды была сильна в обоих играх. Смешно говорить, когда ты играешь в еврокубке, что самая важная игра с «Акжайыком». Препятствие будет большим. Надеюсь, мы его перепрыгнем.

— Набрал ли форму Джордже Деспотович? Поможет ли он команде?

— Он старается много. Желание большое. Но когда ты три месяца не тренировался и восстанавливался… Есть игроки, которые выглядят лучше. Это несерьезно. Тоже самое, что и я буду тренироваться.

— Не будет Логвиненко и Кляйнхайслера. Восстанавливается Деспотович. Все другие игроки здоровы?

— Все другие игроки здоровы. К сожалению, у нас выбыли два лидера. Надо справится теми игроками, которые есть. Жаловаться бесполезно.

Отсутствие Юры ничего не изменят — у нас есть другие игроки, которые играют на его позиции. Да, потеря Логвиненко, это большая потеря. Моя команда не будет завтра только обороняться, но мы будет и атаковать. Я хочу добиться от ребят европейского настроения.

Если мы выиграем, это не будет сенсацией, это будет топ-сенсацией.