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19:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Спартака» и «Севильи» устроили потасовку в матче Юношеской лиги УЕФА

«Спартак» сыграл вничью с «Севильей» в матче четвёртого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Встреча проходила в Севилье на стадионе «Сьюдад Депортива Рамон Сиснерос Паласиос» и завершилась со счётом 3:3.

В концовке встречи футболисты испанской команды спровоцировали конфликт, который перерос в потасовку с участием большого количества игроков, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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