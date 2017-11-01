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Игроки «Спартака» и «Севильи» устроили потасовку в матче Юношеской лиги УЕФА
«Спартак» сыграл вничью с «Севильей» в матче четвёртого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
«Спартак» сыграл вничью с «Севильей» в матче четвёртого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Встреча проходила в Севилье на стадионе «Сьюдад Депортива Рамон Сиснерос Паласиос» и завершилась со счётом 3:3.
В концовке встречи футболисты испанской команды спровоцировали конфликт, который перерос в потасовку с участием большого количества игроков, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.