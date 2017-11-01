Тренерский штаб «Зенита» взял 21 футболиста на выездной матч ЛЕ с «Русенборгом»

Встреча группы L Лиги Европы между «Русенборгом» и «Зенитом» пройдет в Тронхейме в четверг, 2 ноября, и начнется в 23:05 по московскому времени. После трех туров «Зенит» лидирует в таблице квартета, набрав 9 очков, в активе «Русенборга» 3 очка и третье место.

В состав игроков «Зенита», которые отправились на игру в Норвегию, попал защитник Иван Новосельцев, который в нынешнем сезоне провел пока только один матч (в Кубке России) за петербургскую команду. При этом на матч не полетел полузащитник Далер Кузяев.