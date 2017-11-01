Тренерский штаб «Зенита» взял 21 футболиста на выездной матч ЛЕ с «Русенборгом»
МОСКВА, 1 ноя —
МОСКВА, 1 ноя —
Встреча группы L Лиги Европы между «Русенборгом» и «Зенитом» пройдет в Тронхейме в четверг, 2 ноября, и начнется в 23:05 по московскому времени. После трех туров «Зенит» лидирует в таблице квартета, набрав 9 очков, в активе «Русенборга» 3 очка и третье место.
В состав игроков «Зенита», которые отправились на игру в Норвегию, попал защитник Иван Новосельцев, который в нынешнем сезоне провел пока только один матч (в Кубке России) за петербургскую команду. При этом на матч не полетел полузащитник Далер Кузяев.
Полностью состав «Зенита» выглядит следующим образом:
вратари — Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;.
защитники — Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков;.
полузащитники — Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов;.
нападающие — Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба.