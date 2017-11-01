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18:26 (мск), источник: Р-Спорт

Тренерский штаб «Зенита» взял 21 футболиста на выездной матч ЛЕ с «Русенборгом»

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Тренерский штаб «Зенита» во главе с Роберто Манчини взял 21 футболиста команды на выездной матч группового этапа Лиги Европы против норвежского «Русенборга», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы L Лиги Европы между «Русенборгом» и «Зенитом» пройдет в Тронхейме в четверг, 2 ноября, и начнется в 23:05 по московскому времени. После трех туров «Зенит» лидирует в таблице квартета, набрав 9 очков, в активе «Русенборга» 3 очка и третье место.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа L, 2.11.2017, 23:05
Русенборг
-Зенит-

В состав игроков «Зенита», которые отправились на игру в Норвегию, попал защитник Иван Новосельцев, который в нынешнем сезоне провел пока только один матч (в Кубке России) за петербургскую команду. При этом на матч не полетел полузащитник Далер Кузяев.

Полностью состав «Зенита» выглядит следующим образом:

вратари — Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;.

защитники — Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков;.

полузащитники — Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов;.

нападающие — Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба.

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