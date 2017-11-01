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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол на 92-й минуте спас «Спартак» в игре Юношеской лиги УЕФА с «Севильей»

«Спартак» сыграл вничью с «Севильей» в матче четвертого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Севилье на стадионе «Сьюдад Депортива Рамон Сиснерос Паласиос» и завершилась со счетом 3:3.

У гостей отличились Михаил Игнатов, Александр Руденко и Илья Мазуров, у хозяев по одному голу забили Хосе Кальдерон, Алехандро Вьедма и Чараф Тауали.

Турнирная таблица группы Е Юношеской лиги УЕФА после четырех туров:

1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Спартак» — 5; 3. «Севилья» — 5; 4. «Марибор» — 3.

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