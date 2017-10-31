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18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Понтус Вернблум: Нападение? Да я скоро стану центральным защитником

Автор победного гола в ворота «Базеля» в эксклюзивном интервью «СЭ» разобрал матч со швейцарцами, поделился ожиданиями от предстоящего в воскресенье дерби с «Локомотивом» и рассказал о ситуации со своим новым контрактом.

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ДАЖЕ ХОРОШО, ЧТО «БАЗЕЛЬ» ЗАБИЛ ПЕРВЫМ

— Вы забиваете редко, но все мячи получаются чрезвычайно важными. Как это делаете?

(Смеется.) Тут не обходится без удачи! И в этот раз она мне улыбнулась.

— Чувствуете себя спасителем команды?

— Конечно, нет. Во втором тайме все футболисты сыграли намного лучше, чем в первом. Когда получается в отборе, то и впереди возникает больше моментов. В перерыве мы смогли изменить психологию, а потом найти креатив на поле. Но при этом нельзя не отметить роль Дзагоева — именно его сила и энергия перевернули ход матча.

— Что такого Гончаренко сказал в раздевалке, что в заключительной 45-минутке ЦСКА предстал совсем другим?

— Все поняли, что больше нечего терять. Если честно, перед игрой команде не хватало уверенности в своих силах из-за плохих результатов в последнее время. В первой половине встречи мы были просто статистами, наблюдали за всем со стороны, не вступали в борьбу. Поэтому швейцарцы спокойно владели мячом. А во втором тайме стали оказывать большое давление на их нападающих. Наш высокий прессинг вынудил соперников применять длинный пас. В этот момент «Базель» потерял нить игры, а мы ее нащупали. Все определяется жесткой опекой и тяжелой работой, которая нам удалась.

В игре Понтус ВЕРНБЛУМ (справа) | Источник: Reuters

— Почему ЦСКА уже не первый матч начинает выглядеть хорошо только тогда, когда пропускает первым?

— Не знаю, насколько справедливо такое мнение. В Швейцарии нам было необходимо сделать небольшие изменения на поле и чуть-чуть перестроиться. В первом тайме «Базель» забил при помощи везения, по справедливости первые 45 минут должны были завершиться со счетом 0:0. Но в итоге хорошо, что соперник закатил один мяч — это нас взбодрило.

— Почти весь второй тайм вы провели на позиции нападающего. Как себя ощущали в этом амплуа?

— В молодости, до переезда в Голландию, всегда выходил форвардом. Поэтому ничего необычного для меня не произошло.

— На пресс-конференции Гончаренко после матча предложили перевести вас в атаку на постоянной основе. Как отнеслись бы к такому варианту?

— Такой вопрос лучше задать тренеру. Это мой босс, и я готов играть везде, куда он поставит. Пускай определяет, где приношу больше пользы, а я буду выполнять указания. Но чем старше становлюсь, тем глубже опускаюсь. Видимо, через пару лет стану центральным защитником. (Смеется.).

— Второй тайм матча с «Базелем» — лучший в этом сезоне для ЦСКА?

— Против сильного соперника — да. Мы продемонстрировали, что у нас есть команда! Каждый стоял за каждого. В Базеле после перерыва наши игроки действовали как единое целое, подчинили себя одной цели. Соперник вообще не мог поднять голову — швейцарцев сбили с толку, и они не знали, что делать.

Партнеры поздравляют Понтуса ВЕРНБЛУМА (№ 3) с победным голом в Базеле | Источник: AFP 2017

ХОЧУ ЛИ ОСТАТЬСЯ В ЦСКА? ЕЩЕ НЕ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ

— Впереди трудной и важный матч с «Локомотивом». Хватит ли сил после такой энергозатратной встречи в Лиге чемпионов?

— Думаю, да. К команде вернулась уверенность, которой так не доставало. Нам многое по силам.

— Ожидали от железнодорожников таких результатов в этом сезоне?

— Мне кажется, они не сильно изменились по сравнению с прошлым годом. Да, у них крепкая добротная команда. Но дерби есть дерби. Все сводится к тому, как ты справишься со своими эмоциями. Обычно в таких встречах шансы на победу 50 на 50. И не важно, на каких местах в таблице находятся клубы.

— В первом круге армейцы уступили — 1:3. Пришла пора реванша?

— В дерби всегда хочется побеждать. Это самые замечательные матчи в сезоне. Так что с нетерпением жду воскресенья.

— Ваш контракт с армейцами заканчивается летом 2018 года. Разговаривали с руководством о возможном продлении?

— Мы сядем и поговорим позже. Еще очень рано. Посмотрим, что случится в будущем.

— Но есть ли желание остаться в ЦСКА?

— Еще не принял решение. Время есть, все обсужу с семьей и определимся, как нам поступать.

— Можете представить, что всю оставшуюся часть карьеры проведете у красно-синих?

— Я такой человек, который идет от матча к матчу. Не думаю о том, что случится завтра, живу сегодняшним днем. Никогда не забиваю голову тем, что может со мной случиться в будущем. Поэтому — посмотрим.

Павел ГУРЕВИЧ
Базель — Москва.

Базель 1:2
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
31.10.2017, 22:45 Зрители: 33303 Групповой турнир: Группа A St. Jakob Park
Главные тренеры
Рафаэль Вики Виктор Гончаренко
Голы
32′ Лука Дзуффи 7
10 Алан Дзагоев 65′
3 Понтус Вернблум 79′
Составы
Томаш Вацлик 1
Марек Сухи (к) 17
75′ Эдер Альварес Баланта 23
Мануэль Аканджи 36
Михаэль Ланг 5
Ренато Штеффен 11
Мохамед Эльюнусси 24
Лука Дзуффи 7
84′ Рауль Петретта 28
Седрик Иттен 30
71′ Димитри Оберлен 19
Альбиан Айети 22
60′ 73′ Таулант Джака 34
Жоффруа Сере Дье 20
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес 84′
42 Георгий Щенников
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
66 Бибрас Натхо 90′ 49′
8 Георгий Миланов
11 Виктор Винисиус Витинью 46′
10 Алан Дзагоев
89 Константин Кучаев 90′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 3
5 Угловые 2
11 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
За воротами Данило Груич (Сербия)
За воротами Ненад Джокич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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