Понтус Вернблум: Нападение? Да я скоро стану центральным защитником

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ДАЖЕ ХОРОШО, ЧТО «БАЗЕЛЬ» ЗАБИЛ ПЕРВЫМ

— Вы забиваете редко, но все мячи получаются чрезвычайно важными. Как это делаете?

— (Смеется.) Тут не обходится без удачи! И в этот раз она мне улыбнулась.

— Чувствуете себя спасителем команды?

— Конечно, нет. Во втором тайме все футболисты сыграли намного лучше, чем в первом. Когда получается в отборе, то и впереди возникает больше моментов. В перерыве мы смогли изменить психологию, а потом найти креатив на поле. Но при этом нельзя не отметить роль Дзагоева — именно его сила и энергия перевернули ход матча.

— Что такого Гончаренко сказал в раздевалке, что в заключительной 45-минутке ЦСКА предстал совсем другим?

— Все поняли, что больше нечего терять. Если честно, перед игрой команде не хватало уверенности в своих силах из-за плохих результатов в последнее время. В первой половине встречи мы были просто статистами, наблюдали за всем со стороны, не вступали в борьбу. Поэтому швейцарцы спокойно владели мячом. А во втором тайме стали оказывать большое давление на их нападающих. Наш высокий прессинг вынудил соперников применять длинный пас. В этот момент «Базель» потерял нить игры, а мы ее нащупали. Все определяется жесткой опекой и тяжелой работой, которая нам удалась.

В игре Понтус ВЕРНБЛУМ (справа) | Источник: Reuters

— Почему ЦСКА уже не первый матч начинает выглядеть хорошо только тогда, когда пропускает первым?

— Не знаю, насколько справедливо такое мнение. В Швейцарии нам было необходимо сделать небольшие изменения на поле и чуть-чуть перестроиться. В первом тайме «Базель» забил при помощи везения, по справедливости первые 45 минут должны были завершиться со счетом 0:0. Но в итоге хорошо, что соперник закатил один мяч — это нас взбодрило.

— Почти весь второй тайм вы провели на позиции нападающего. Как себя ощущали в этом амплуа?

— В молодости, до переезда в Голландию, всегда выходил форвардом. Поэтому ничего необычного для меня не произошло.

— На пресс-конференции Гончаренко после матча предложили перевести вас в атаку на постоянной основе. Как отнеслись бы к такому варианту?

— Такой вопрос лучше задать тренеру. Это мой босс, и я готов играть везде, куда он поставит. Пускай определяет, где приношу больше пользы, а я буду выполнять указания. Но чем старше становлюсь, тем глубже опускаюсь. Видимо, через пару лет стану центральным защитником. (Смеется.).

— Второй тайм матча с «Базелем» — лучший в этом сезоне для ЦСКА?

— Против сильного соперника — да. Мы продемонстрировали, что у нас есть команда! Каждый стоял за каждого. В Базеле после перерыва наши игроки действовали как единое целое, подчинили себя одной цели. Соперник вообще не мог поднять голову — швейцарцев сбили с толку, и они не знали, что делать.

Партнеры поздравляют Понтуса ВЕРНБЛУМА (№ 3) с победным голом в Базеле | Источник: AFP 2017

ХОЧУ ЛИ ОСТАТЬСЯ В ЦСКА? ЕЩЕ НЕ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ

— Впереди трудной и важный матч с «Локомотивом». Хватит ли сил после такой энергозатратной встречи в Лиге чемпионов?

— Думаю, да. К команде вернулась уверенность, которой так не доставало. Нам многое по силам.

— Ожидали от железнодорожников таких результатов в этом сезоне?

— Мне кажется, они не сильно изменились по сравнению с прошлым годом. Да, у них крепкая добротная команда. Но дерби есть дерби. Все сводится к тому, как ты справишься со своими эмоциями. Обычно в таких встречах шансы на победу 50 на 50. И не важно, на каких местах в таблице находятся клубы.

— В первом круге армейцы уступили — 1:3. Пришла пора реванша?

— В дерби всегда хочется побеждать. Это самые замечательные матчи в сезоне. Так что с нетерпением жду воскресенья.

— Ваш контракт с армейцами заканчивается летом 2018 года. Разговаривали с руководством о возможном продлении?

— Мы сядем и поговорим позже. Еще очень рано. Посмотрим, что случится в будущем.

— Но есть ли желание остаться в ЦСКА?

— Еще не принял решение. Время есть, все обсужу с семьей и определимся, как нам поступать.

— Можете представить, что всю оставшуюся часть карьеры проведете у красно-синих?

— Я такой человек, который идет от матча к матчу. Не думаю о том, что случится завтра, живу сегодняшним днем. Никогда не забиваю голову тем, что может со мной случиться в будущем. Поэтому — посмотрим.