Драка фанатов «Шахтера» и «Фейеноорда»: подробности

Драка произошла в ночь с 31 октября на 1 ноября на улице Рымарской в пабе «Стена».
— В Харькове, на Рымарской, около полуночи 31 октября разбили паб «Стена». По состоянию на начало первого часа ночи возле паба много полиции, напротив паба находится группа людей, которых окружили полицейские, — сообщил телеканал ОТВ.
В соцсетях пользователи сообщают, что драка произошла между украинскими и голландскими футбольными болельщиками.
По версии ультрас, потасовок было как минимум две. Сначала около 20 местных фанов атаковали 15 голландцев. Подробности следующие: часть голландцев пострадала, часть разбежалась. Чуть позже около 60 голландцев, которым хотелось реванша, вступили в драку с 25 харьковскими хулиганами. Харьковчан встретил шквал камней, бутылок и цепей. Позже приехала полиция, которая разняла конфликтующие стороны. В результате драки паб «Стена» был разрушен, сообщает Troublemakers and Ultras Action в Telegram.
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Как информирует сайт национальной полиции Харьковской области, задержаны 52 человека.
В Инстаграме появилось видео антуража бара после того, как конфликт завершился: выбиты стекла, перевернуты столы.
«Быстрая реакция и я бегу к черному ходу, но толпа девушек снесла меня в подвал. Хуже всего в этом — это быть закрытой в подвале, где нет выхода. А звуки наверху заставляли дрожать все частички моего тела. И там не было связи и невозможно было вызвать полицию. Минута, как полчаса», — написала на своей странице в Instagram девушка, которая стала очевидцем конфликта.
«Они ворвались, начали кричать что-то невразумительное, материться, кричать что-то вроде «Валите в свою Голландию!», — рассказала изданию посетительница паба. По ее словам, всем пришлось прятаться от хулиганов в подвале и оттуда вызывать скорую помощь и полицию. (SQ).
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НЕДАВНИЕ ИНЦИДЕНТЫ С УЧАСТИЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ «ШАХТЕРА»
УЕФА на своем официальном сайте сообщил о наказании для «Шахтера» за поведение болельщиков в матче Лиги чемпионов с «Наполи» (2:1), который проходил 13 сентября. За использование пиротехники фанатами украинский клуб оштрафован на 12 тысяч евро.
«ФЕЙЕНООРД» БОЯЛСЯ ЕХАТЬ В ХАРЬКОВ?
Делегация из Роттердама потребовала полицейское сопровождение на пути аэропорт — отель (31 октября), отель — стадион (предматчевая пресс-конференция) — отель (31 октября), отель — стадион (матч) — отель (1 ноября) и отель — аэропорт (2 ноября).
Матч «Шахтер» — «Фейеноорд» состоится 1 ноября в Харькове в 22.45 по московскому времени.
Напомним, что после трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» занимает второе место в квартете F, имея шесть очков. Девять очков у лидирующего «Манчестер Сити», три — у «Наполи», ноль — у «Фейеноорда».