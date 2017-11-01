Драка фанатов «Шахтера» и «Фейеноорда»: подробности

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Драка произошла в ночь с 31 октября на 1 ноября на улице Рымарской в пабе «Стена».

— В Харькове, на Рымарской, около полуночи 31 октября разбили паб «Стена». По состоянию на начало первого часа ночи возле паба много полиции, напротив паба находится группа людей, которых окружили полицейские, — сообщил телеканал ОТВ.

В соцсетях пользователи сообщают, что драка произошла между украинскими и голландскими футбольными болельщиками.

По версии ультрас, потасовок было как минимум две. Сначала около 20 местных фанов атаковали 15 голландцев. Подробности следующие: часть голландцев пострадала, часть разбежалась. Чуть позже около 60 голландцев, которым хотелось реванша, вступили в драку с 25 харьковскими хулиганами. Харьковчан встретил шквал камней, бутылок и цепей. Позже приехала полиция, которая разняла конфликтующие стороны. В результате драки паб «Стена» был разрушен, сообщает Troublemakers and Ultras Action в Telegram.

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ЗАДЕРЖАННЫЕ

Как информирует сайт национальной полиции Харьковской области, задержаны 52 человека.

РЕАКЦИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

В Инстаграме появилось видео антуража бара после того, как конфликт завершился: выбиты стекла, перевернуты столы.

«Быстрая реакция и я бегу к черному ходу, но толпа девушек снесла меня в подвал. Хуже всего в этом — это быть закрытой в подвале, где нет выхода. А звуки наверху заставляли дрожать все частички моего тела. И там не было связи и невозможно было вызвать полицию. Минута, как полчаса», — написала на своей странице в Instagram девушка, которая стала очевидцем конфликта.

«Они ворвались, начали кричать что-то невразумительное, материться, кричать что-то вроде «Валите в свою Голландию!», — рассказала изданию посетительница паба. По ее словам, всем пришлось прятаться от хулиганов в подвале и оттуда вызывать скорую помощь и полицию. (SQ).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Ba7bMHnjLVP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Нас пока не выпускают . На ой стороне толпа арабов окружена полицией ( вроде бы)</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Julia (@juliacake) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-31T22:05:28+00:00">Oct 31, 2017 at 3:05pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

НЕДАВНИЕ ИНЦИДЕНТЫ С УЧАСТИЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ «ШАХТЕРА»

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о наказании для «Шахтера» за поведение болельщиков в матче Лиги чемпионов с «Наполи» (2:1), который проходил 13 сентября. За использование пиротехники фанатами украинский клуб оштрафован на 12 тысяч евро.

«ФЕЙЕНООРД» БОЯЛСЯ ЕХАТЬ В ХАРЬКОВ?

Делегация из Роттердама потребовала полицейское сопровождение на пути аэропорт — отель (31 октября), отель — стадион (предматчевая пресс-конференция) — отель (31 октября), отель — стадион (матч) — отель (1 ноября) и отель — аэропорт (2 ноября).

КОГДА ПРОЙДЕТ МАТЧ

Матч «Шахтер» — «Фейеноорд» состоится 1 ноября в Харькове в 22.45 по московскому времени.