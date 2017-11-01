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17:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Драка фанатов «Шахтера» и «Фейеноорда»: подробности

31 октября в одном из баров Харькова произошла драка между болельщиками «Шахтера» и «Фейеноорда». Как информирует сайт национальной полиции Харьковской области, после конфликта были задержаны 52 человека. «СЭ» приводит подробности произошедшего.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Драка произошла в ночь с 31 октября на 1 ноября на улице Рымарской в пабе «Стена».

— В Харькове, на Рымарской, около полуночи 31 октября разбили паб «Стена». По состоянию на начало первого часа ночи возле паба много полиции, напротив паба находится группа людей, которых окружили полицейские, — сообщил телеканал ОТВ.

В соцсетях пользователи сообщают, что драка произошла между украинскими и голландскими футбольными болельщиками.

По версии ультрас, потасовок было как минимум две. Сначала около 20 местных фанов атаковали 15 голландцев. Подробности следующие: часть голландцев пострадала, часть разбежалась. Чуть позже около 60 голландцев, которым хотелось реванша, вступили в драку с 25 харьковскими хулиганами. Харьковчан встретил шквал камней, бутылок и цепей. Позже приехала полиция, которая разняла конфликтующие стороны. В результате драки паб «Стена» был разрушен, сообщает Troublemakers and Ultras Action в Telegram.

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ЗАДЕРЖАННЫЕ

Как информирует сайт национальной полиции Харьковской области, задержаны 52 человека.

РЕАКЦИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

В Инстаграме появилось видео антуража бара после того, как конфликт завершился: выбиты стекла, перевернуты столы.

«Быстрая реакция и я бегу к черному ходу, но толпа девушек снесла меня в подвал. Хуже всего в этом — это быть закрытой в подвале, где нет выхода. А звуки наверху заставляли дрожать все частички моего тела. И там не было связи и невозможно было вызвать полицию. Минута, как полчаса», — написала на своей странице в Instagram девушка, которая стала очевидцем конфликта.

«Они ворвались, начали кричать что-то невразумительное, материться, кричать что-то вроде «Валите в свою Голландию!», — рассказала изданию посетительница паба. По ее словам, всем пришлось прятаться от хулиганов в подвале и оттуда вызывать скорую помощь и полицию. (SQ).

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НЕДАВНИЕ ИНЦИДЕНТЫ С УЧАСТИЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ «ШАХТЕРА»

УЕФА на своем официальном сайте сообщил о наказании для «Шахтера» за поведение болельщиков в матче Лиги чемпионов с «Наполи» (2:1), который проходил 13 сентября. За использование пиротехники фанатами украинский клуб оштрафован на 12 тысяч евро.

«ФЕЙЕНООРД» БОЯЛСЯ ЕХАТЬ В ХАРЬКОВ?

Делегация из Роттердама потребовала полицейское сопровождение на пути аэропорт — отель (31 октября), отель — стадион (предматчевая пресс-конференция) — отель (31 октября), отель — стадион (матч) — отель (1 ноября) и отель — аэропорт (2 ноября).

КОГДА ПРОЙДЕТ МАТЧ

Матч «Шахтер» — «Фейеноорд» состоится 1 ноября в Харькове в 22.45 по московскому времени.

Напомним, что после трех туров группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» занимает второе место в квартете F, имея шесть очков. Девять очков у лидирующего «Манчестер Сити», три — у «Наполи», ноль — у «Фейеноорда».

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