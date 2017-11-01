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Манчини не взял Кузяева на игру «Русенборг» — «Зенит»
«Зенит» отправился в Норвегию на матч 4-го тура Лиги Европы с «Русенборгом».
«Зенит» отправился в Норвегию на матч 4-го тура Лиги Европы с «Русенборгом».
В выезде примет участие 21 подопечный Роберто Манчини, среди которых нет полузащитника Далера Кузяева, информирует
Вратари: Андрей Лунёв, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Иван Новосельцев, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Олег Шатов.
Форварды: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артём Дзюба.
Матч с «Русенборгом» пройдёт 2 ноября в Тронхейме на стадионе «Леркендал» и начнётся в 23:05 мск.