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17:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Не могу советовать тренеру сборной, но Гильерме и Денисов — одни из лучших в нашем чемпионате

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и голкипер Гильерме рассказали, как лидер чемпионата России настраиваются на «Шериф» после крупной победы над «Зенитом».

Источник: Спорт-Экспресс

— Не боитесь, что у команды появится излишняя самоуверенность после триумфа в Петербурге? — первый вопрос Семину сразу же перенес на несколько дней назад.

— Ее не должно быть, — успокоил наставник лучшей команды России прямо сейчас. — Совсем другое соревнование, в этом турнире каждый матч как самый важный. К тому же мы получили хороший урок в Тирасполе. Ничья там стала для нас положительным результатом, ведь соперник был очень хорош.

У «Шерифа» и сейчас есть свои плюсы — у него не было такого напряженного графика в домашнем чемпионате, имел лишние дни для подготовки. Будет тяжелый матч, к которому мы должны быть готовы. А если решим, что все будет легко, ничего хорошего из этого не получится. На бумаге мы фавориты, но это ничего не значит. «Карабах» в матчах с «Атлетико» это доказал.

— Нет соблазна расставить приоритеты между чемпионатом страны и Лигой Европы? Ведь скамейка у «Локо» не такая длинная, как у того же «Зенита», темп удержать будет непросто.

— Я сторонник того, что приоритет нужно отдавать ближайшему матчу. Вот есть «Шериф» — думаем о нем. Потом будет ЦСКА, и так далее. Где-то найдем, где-то потеряем. Но главное будем закаляться и расти.

— Стоит ли ждать сюрпризов по составу?

— Сюрпризов быть не может. Обойма у нас небольшая — 20 человек, из них и выбираем. А играть будем наилучшим составом до той поры, пока кто-то из ближайшего резерва не проявит себя с лучшей стороны.

— Вы в последнее время играли без номинальных форвардов. Фарфан все-таки хавбек. Стоит ли в связи с этим ждать, что Ари вернется еще до зимнего перерыва?

— Фарфан может играть на любой позиции. Но когда он форвард, у него есть больше пауз, чтобы набираться сил и быть более агрессивным. А когда играет крайнего хавбека, то работу в физическом плане выполняет более жестокую. Так что пользы он приносит больше на острие.

Что касается Ари, то он уже проводит отдельные тренировки с командой на поле, но мы не имеем права выпускать его раньше срока. Когда будет можно? Доктора скажут.

— Что скажете о прогрессе братьев Миранчук?

— Это наше новое поколение. У ребят громадный потенциал, который им предстоит раскрыть. Радует, что они прислушиваются к тому, что им говорят тренеры. Парни большие профессионалы. Хотя недостатков, понятное дело, еще хватает. Например, где-то ищут друг друга лишний раз передачами. Но они над ошибками работают, отсюда и прогресс. Нужно отдать должное маме ребят, которая воспитала двух таких замечательных спортсменов.

— Ари после матча с «Зенитом» сказал, что Гильерме не просто заслуживает вызова в сборную, а что он сильнее Акинфеева. Ваше мнение?

— Не хочу, да и не могу ничего советовать тренеру сборной, но Гильерме и Денисов — одни из лучших игроков нашего чемпионата.

ГИЛЬЕРМЕ: В ТИРАСПОЛЕ «ШЕРИФ» УДИВИЛ — ДАВНО Я ТАК МНОГО НЕ РАБОТАЛ!

Голкипер «Локо» тоже отметил, что о расслабленности после крупной победы над «Зенитом» не может быть и речи.

— Настроение боевое. Готовы к игре, понимаем ее важность: нам нужно взять три очка, — сказал бразилец с российским паспортом. — Не ожидали, что в Тирасполе соперник будет так хорош. Давно мне не приходилось трудиться так много! У команды из Молдавии очень хорошая атака. Но теперь недооценки точно не будет.

— Победа над «Зенитом» не расслабит?

— Нет, конечно. Уверенности в своих силах стало больше, но это наоборот хорошо. А расслабляться и наслаждаться победой банально не было времени.

Филипп ПАПЕНКОВ
из Баковки.

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