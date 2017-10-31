Дзагоев: ЦСКА сделает все возможное в матче с «Бенфикой»

«Даже хорошо, что весь матч (с “Базелем”) не провел. Очень устал, очень тяжело. Но очень круто. Впереди сложный матч с “Бенфикой”, а там уже видно будет. Нужно выходить и добиваться положительного результата. Все, что от нас зависит, мы сделаем. Я уже 10 лет в команде и могу точно сказать, что у нас всегда был характер», — цитирует Дзагоева сайт УЕФА.