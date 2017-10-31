Дзагоев: ЦСКА сделает все возможное в матче с «Бенфикой»

ЦСКА во вторник в матче четвертого тура группы A победил в гостях швейцарский «Базель» со счетом 2:1. В следующем туре ЦСКА 22 ноября сыграет дома с «Бенфикой».
«Даже хорошо, что весь матч (с “Базелем”) не провел. Очень устал, очень тяжело. Но очень круто. Впереди сложный матч с “Бенфикой”, а там уже видно будет. Нужно выходить и добиваться положительного результата. Все, что от нас зависит, мы сделаем. Я уже 10 лет в команде и могу точно сказать, что у нас всегда был характер», — цитирует Дзагоева сайт УЕФА.
После четырех туров в группе A лидирует «Манчестер Юнайтед» — 12 очков. У «Базеля» и ЦСКА по 6 баллов, «Бенфика» пока не набрала очков.