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10:31 (мск), источник: Р-Спорт

Дзагоев: ЦСКА сделает все возможное в матче с «Бенфикой»

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. Футболисты ЦСКА сделают все возможное для положительного результата в матче пятого тура Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой», заявил полузащитник армейцев Алан Дзагоев.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

ЦСКА во вторник в матче четвертого тура группы A победил в гостях швейцарский «Базель» со счетом 2:1. В следующем туре ЦСКА 22 ноября сыграет дома с «Бенфикой».

«Даже хорошо, что весь матч (с “Базелем”) не провел. Очень устал, очень тяжело. Но очень круто. Впереди сложный матч с “Бенфикой”, а там уже видно будет. Нужно выходить и добиваться положительного результата. Все, что от нас зависит, мы сделаем. Я уже 10 лет в команде и могу точно сказать, что у нас всегда был характер», — цитирует Дзагоева сайт УЕФА.

После четырех туров в группе A лидирует «Манчестер Юнайтед» — 12 очков. У «Базеля» и ЦСКА по 6 баллов, «Бенфика» пока не набрала очков.

Базель 1:2
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
31.10.2017, 22:45 Зрители: 33303 Групповой турнир: Группа A St. Jakob Park
Главные тренеры
Рафаэль Вики Виктор Гончаренко
Голы
32′ Лука Дзуффи 7
10 Алан Дзагоев 65′
3 Понтус Вернблум 79′
Составы
Томаш Вацлик 1
Марек Сухи (к) 17
75′ Эдер Альварес Баланта 23
Мануэль Аканджи 36
Михаэль Ланг 5
Ренато Штеффен 11
Мохамед Эльюнусси 24
Лука Дзуффи 7
84′ Рауль Петретта 28
Седрик Иттен 30
71′ Димитри Оберлен 19
Альбиан Айети 22
60′ 73′ Таулант Джака 34
Жоффруа Сере Дье 20
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес 84′
42 Георгий Щенников
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
66 Бибрас Натхо 90′ 49′
8 Георгий Миланов
11 Виктор Винисиус Витинью 46′
10 Алан Дзагоев
89 Константин Кучаев 90′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 3
5 Угловые 2
11 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
За воротами Данило Груич (Сербия)
За воротами Ненад Джокич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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