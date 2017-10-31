ЦСКА: спасибо, что живой

Источник: РИА "Новости"

Вчера армейцы вырвали победу у «Базеля» в гостях, уступая после первого тайма. Все изменил выход на замену Алана Дзагоева, который сравнял счет красивым ударом. А решающий мяч на счету переведенного в атаку Понтуса Вернблума. Теперь красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Безжизненная московская игра против «Базеля», как вначале показалось, разбудила армейцев. Они выдали такой яростно-штурмовой первый тайм против «Зенита», что у всех брови поползли вверх. Могут, оказывается! Эти 45 минут тайма стали прообразом того, что мы увидим после перерыва на том самом «Санкт-Якобе», где когда-то Россия Гуса Хиддинка обыгрывала Голландию в четвертьфинале Евро-2008.

Но у «Зенита» красно-синие победить не смогли, расстроились от бесплодности таких усилий — и уступили «Арсеналу». Попытка атакующей армейской революции провалилась. Начиная с кубковой встречи против «Авангарда», у ЦСКА как отрезало. В семи матчах во всех турнирах забит один мяч. Один! Для одного из топ-клубов страны, какие бы кадровые проблемы в атаке у него ни были, такое недопустимо.

За те же пять туров чемпионата, за которые армейцы поразили ворота лишь раз, «Анжи» забил девять мячей, «Урал» — восемь, «Арсенал» и «Амкар» — по пять. А ведь все эти команды, вместе взятые, едва ли стоят дороже, чем три игрока ЦСКА — Витинью, Мариу Фернандес и Головин.

И вот они вышли на решающий для ЦСКА бой — они теперь у армейцев все решающие. И все продолжилось в том же тоскливом духе. Низкорослая армейская команда зачем-то играла верхом — и даже до штрафной добраться не могла. Вспоминая авансы, розданные после возвращения в команду Витинью, в который уже раз хотелось спросить: куда же пропало все, с чем бразилец вернулся? Бьет, когда надо пасовать, стоит, когда необходимо открываться, идет в обводку, когда требуется удар. Гончаренко в последнее время это начало надоедать — вот и теперь после первого тайма тренер отправил Витинью на лавку.

А как только ускорялся «Базель», возрастная оборона москвичей переставала успевать. Серия угловых и штрафных постепенно приблизила игру к воротам Акинфеева — и стоило появиться свободной зоне перед штрафной ЦСКА, как швейцарцы легко раскатили голевую атаку. После выхода один на один Эльюнусси спас Акинфеев, но своего Комбарова образца матча с «Севильей» у армейцев не оказалось — Дзуффи спокойно перебросил мяч в пустые ворота. Все выглядело так, что лигочемпионская кампания для ЦСКА завершена.

На второй тайм не вышел Витинью — зато появился долгожданный Дзагоев, пропустивший весь октябрь. Казалось, что может изменить футболист, пусть даже с искрой божьей, но явно не имевший времени набрать форму? Оказалось — все. Сказалось и то, что Вернблума отправили в нападение, и то, что на его позицию, в опорную зону, для более эффективного начала атак опустился Головин. Все это придало москвичам и агрессии, и темпа, и эмоций. Стало ясно, кого же ЦСКА все это время так не хватало.

«Базель» этого явно не ожидал и растерялся. За полтора тайма швейцарцы привыкли к вялому, медленному, предсказуемому сопернику — а тут столкнулись словно с другой командой и «поплыли». Пару моментов ЦСКА с непривычки упустил, но когда на 65-й минуте Дзагоев вышел один на один и щегольски, легким черпачком, перебросил мяч через Вацлика — никто не имел бы права сказать, что этот гол родился из воздуха. Армейцы, у которых появились скорость и страсть, прижали и измотали швейцарцев. И забили абсолютно по игре.

Одним голом ЦСКА сыт быть не мог — сам загнал себя в такое положение. Красно-синие продолжили штурмовать ворота — и спустя 14 минут еще раз сработало. Вернблум пытался отдать пас с лета пяткой (!), но мяч от неловко коснувшегося его капитана «Базеля» Сухи к шведу вернулся. Тут уже удар с лета — и 1:2. Как в Лиссабоне!

Но, в отличие от Португалии, желательно было забивать третий. Ведь первый показатель при равенстве очков — личные встречи, а дома армейцы потерпели поражение со счетом 0:2. Две недели назад я писал о том, что гол Оберлена в добавленное время может стать роковым. С другой стороны, можно было и победу потерять — и Гончаренко от греха предпочел вернуть Вернблума в опорную зону.

Третий мяч ЦСКА не дался. Но и в свои ворота москвичи не пропустили, забив за тайм больше, чем за семь с половиной предыдущих матчей. После блестящей второй 45-минутки армейцы полноценно вернулись в гонку за выход из группы. И, радуясь этому, остается лишь удивляться — почему, чтобы проснуться и заиграть в такой футбол, нужно оказаться на краю пропасти? И почему ЦСКА включается только на чужом поле и во вторых таймах?