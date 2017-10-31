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10:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА: спасибо, что живой

Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

Вчера армейцы вырвали победу у «Базеля» в гостях, уступая после первого тайма. Все изменил выход на замену Алана Дзагоева, который сравнял счет красивым ударом. А решающий мяч на счету переведенного в атаку Понтуса Вернблума. Теперь красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Безжизненная московская игра против «Базеля», как вначале показалось, разбудила армейцев. Они выдали такой яростно-штурмовой первый тайм против «Зенита», что у всех брови поползли вверх. Могут, оказывается! Эти 45 минут тайма стали прообразом того, что мы увидим после перерыва на том самом «Санкт-Якобе», где когда-то Россия Гуса Хиддинка обыгрывала Голландию в четвертьфинале Евро-2008.

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Но у «Зенита» красно-синие победить не смогли, расстроились от бесплодности таких усилий — и уступили «Арсеналу». Попытка атакующей армейской революции провалилась. Начиная с кубковой встречи против «Авангарда», у ЦСКА как отрезало. В семи матчах во всех турнирах забит один мяч. Один! Для одного из топ-клубов страны, какие бы кадровые проблемы в атаке у него ни были, такое недопустимо.

За те же пять туров чемпионата, за которые армейцы поразили ворота лишь раз, «Анжи» забил девять мячей, «Урал» — восемь, «Арсенал» и «Амкар» — по пять. А ведь все эти команды, вместе взятые, едва ли стоят дороже, чем три игрока ЦСКА — Витинью, Мариу Фернандес и Головин.

И вот они вышли на решающий для ЦСКА бой — они теперь у армейцев все решающие. И все продолжилось в том же тоскливом духе. Низкорослая армейская команда зачем-то играла верхом — и даже до штрафной добраться не могла. Вспоминая авансы, розданные после возвращения в команду Витинью, в который уже раз хотелось спросить: куда же пропало все, с чем бразилец вернулся? Бьет, когда надо пасовать, стоит, когда необходимо открываться, идет в обводку, когда требуется удар. Гончаренко в последнее время это начало надоедать — вот и теперь после первого тайма тренер отправил Витинью на лавку.

А как только ускорялся «Базель», возрастная оборона москвичей переставала успевать. Серия угловых и штрафных постепенно приблизила игру к воротам Акинфеева — и стоило появиться свободной зоне перед штрафной ЦСКА, как швейцарцы легко раскатили голевую атаку. После выхода один на один Эльюнусси спас Акинфеев, но своего Комбарова образца матча с «Севильей» у армейцев не оказалось — Дзуффи спокойно перебросил мяч в пустые ворота. Все выглядело так, что лигочемпионская кампания для ЦСКА завершена.

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На второй тайм не вышел Витинью — зато появился долгожданный Дзагоев, пропустивший весь октябрь. Казалось, что может изменить футболист, пусть даже с искрой божьей, но явно не имевший времени набрать форму? Оказалось — все. Сказалось и то, что Вернблума отправили в нападение, и то, что на его позицию, в опорную зону, для более эффективного начала атак опустился Головин. Все это придало москвичам и агрессии, и темпа, и эмоций. Стало ясно, кого же ЦСКА все это время так не хватало.

«Базель» этого явно не ожидал и растерялся. За полтора тайма швейцарцы привыкли к вялому, медленному, предсказуемому сопернику — а тут столкнулись словно с другой командой и «поплыли». Пару моментов ЦСКА с непривычки упустил, но когда на 65-й минуте Дзагоев вышел один на один и щегольски, легким черпачком, перебросил мяч через Вацлика — никто не имел бы права сказать, что этот гол родился из воздуха. Армейцы, у которых появились скорость и страсть, прижали и измотали швейцарцев. И забили абсолютно по игре.

Одним голом ЦСКА сыт быть не мог — сам загнал себя в такое положение. Красно-синие продолжили штурмовать ворота — и спустя 14 минут еще раз сработало. Вернблум пытался отдать пас с лета пяткой (!), но мяч от неловко коснувшегося его капитана «Базеля» Сухи к шведу вернулся. Тут уже удар с лета — и 1:2. Как в Лиссабоне!

Но, в отличие от Португалии, желательно было забивать третий. Ведь первый показатель при равенстве очков — личные встречи, а дома армейцы потерпели поражение со счетом 0:2. Две недели назад я писал о том, что гол Оберлена в добавленное время может стать роковым. С другой стороны, можно было и победу потерять — и Гончаренко от греха предпочел вернуть Вернблума в опорную зону.

Третий мяч ЦСКА не дался. Но и в свои ворота москвичи не пропустили, забив за тайм больше, чем за семь с половиной предыдущих матчей. После блестящей второй 45-минутки армейцы полноценно вернулись в гонку за выход из группы. И, радуясь этому, остается лишь удивляться — почему, чтобы проснуться и заиграть в такой футбол, нужно оказаться на краю пропасти? И почему ЦСКА включается только на чужом поле и во вторых таймах?

Таблицы Лиги чемпионов

Календарь/результаты Лиги чемпионов

Игорь РАБИНЕР

Базель 1:2
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
31.10.2017, 22:45 Зрители: 33303 Групповой турнир: Группа A St. Jakob Park
Главные тренеры
Рафаэль Вики Виктор Гончаренко
Голы
32′ Лука Дзуффи 7
10 Алан Дзагоев 65′
3 Понтус Вернблум 79′
Составы
Томаш Вацлик 1
Марек Сухи (к) 17
75′ Эдер Альварес Баланта 23
Мануэль Аканджи 36
Михаэль Ланг 5
Ренато Штеффен 11
Мохамед Эльюнусси 24
Лука Дзуффи 7
84′ Рауль Петретта 28
Седрик Иттен 30
71′ Димитри Оберлен 19
Альбиан Айети 22
60′ 73′ Таулант Джака 34
Жоффруа Сере Дье 20
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес 84′
42 Георгий Щенников
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
66 Бибрас Натхо 90′ 49′
8 Георгий Миланов
11 Виктор Винисиус Витинью 46′
10 Алан Дзагоев
89 Константин Кучаев 90′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 3
5 Угловые 2
11 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
За воротами Данило Груич (Сербия)
За воротами Ненад Джокич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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