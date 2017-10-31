ЦСКА: спасибо, что живой

Вчера армейцы вырвали победу у «Базеля» в гостях, уступая после первого тайма. Все изменил выход на замену Алана Дзагоева, который сравнял счет красивым ударом. А решающий мяч на счету переведенного в атаку Понтуса Вернблума. Теперь
Безжизненная московская игра против «Базеля», как вначале показалось, разбудила армейцев. Они выдали такой
Но у «Зенита»
За те же пять туров чемпионата, за которые армейцы поразили ворота лишь раз, «Анжи» забил девять мячей, «Урал» — восемь, «Арсенал» и «Амкар» — по пять. А ведь все эти команды, вместе взятые, едва ли стоят дороже, чем три игрока ЦСКА — Витинью, Мариу Фернандес и Головин.
И вот они вышли на решающий для ЦСКА бой — они теперь у армейцев все решающие. И все продолжилось в том же тоскливом духе. Низкорослая армейская команда
А как только ускорялся «Базель», возрастная оборона москвичей переставала успевать. Серия угловых и штрафных постепенно приблизила игру к воротам Акинфеева — и стоило появиться свободной зоне перед штрафной ЦСКА, как швейцарцы легко раскатили голевую атаку. После выхода один на один Эльюнусси спас Акинфеев, но своего Комбарова образца матча с «Севильей» у армейцев не оказалось — Дзуффи спокойно перебросил мяч в пустые ворота. Все выглядело так, что лигочемпионская кампания для ЦСКА завершена.
На второй тайм не вышел Витинью — зато появился долгожданный Дзагоев, пропустивший весь октябрь. Казалось, что может изменить футболист, пусть даже с искрой божьей, но явно не имевший времени набрать форму? Оказалось — все. Сказалось и то, что Вернблума отправили в нападение, и то, что на его позицию, в опорную зону, для более эффективного начала атак опустился Головин. Все это придало москвичам и агрессии, и темпа, и эмоций. Стало ясно, кого же ЦСКА все это время так не хватало.
«Базель» этого явно не ожидал и растерялся. За полтора тайма швейцарцы привыкли к вялому, медленному, предсказуемому сопернику — а тут столкнулись словно с другой командой и «поплыли». Пару моментов ЦСКА с непривычки упустил, но когда на 65-й минуте Дзагоев вышел один на один и щегольски, легким черпачком, перебросил мяч через Вацлика — никто не имел бы права сказать, что этот гол родился из воздуха. Армейцы, у которых появились скорость и страсть, прижали и измотали швейцарцев. И забили абсолютно по игре.
Одним голом ЦСКА сыт быть не мог — сам загнал себя в такое положение.
Но, в отличие от Португалии, желательно было забивать третий. Ведь первый показатель при равенстве очков — личные встречи, а дома армейцы потерпели поражение со счетом 0:2. Две недели назад я писал о том, что гол Оберлена в добавленное время может стать роковым. С другой стороны, можно было и победу потерять — и Гончаренко от греха предпочел вернуть Вернблума в опорную зону.
Третий мяч ЦСКА не дался. Но и в свои ворота москвичи не пропустили, забив за тайм больше, чем за семь с половиной предыдущих матчей. После блестящей второй 45-минутки армейцы полноценно вернулись в гонку за выход из группы. И, радуясь этому, остается лишь удивляться — почему, чтобы проснуться и заиграть в такой футбол, нужно оказаться на краю пропасти? И почему ЦСКА включается только на чужом поле и во вторых таймах?
Игорь РАБИНЕР
|Рафаэль Вики
|Виктор Гончаренко
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
|Боковой судья
|Милован Ристич (Сербия)
|Боковой судья
|Далибор Джурджевич (Сербия)
|За воротами
|Данило Груич (Сербия)
|За воротами
|Ненад Джокич (Сербия)