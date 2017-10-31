Бабаев: Футболисты ЦСКА проявили мужество во втором тайме матча с «Базелем»

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде победил «Базель» со счетом 2:1. В составе армейцев забитыми мячами отметились Алан Дзагоев (65-я минута) и Понтус Вернблум (79), у швейцарцев отличился Лука Зуффи (32).

«Тяжелая получилась игра, но главное, что добыта важная победа. Считаю, что ребята проявили мужество и характер во втором тайме с “Базелем”. Думаю, что это и стало залогом успеха», — сказал Бабаев.

В турнирной таблице группы A лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут «Базель» (6), ЦСКА (6) и «Бенфика» (0).