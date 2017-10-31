Вернблум: Выход Дзагоева в матче с «Базелем» улучшил игру ЦСКА в центре поля

В среду ЦСКА победил «Базель» со счетом 2:1 в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов, в составе армейцев голы забили Дзагоев и Вернблум. Дзагоев вышел на поле в начале второго тайма и отметился забитым мячом. Из-за травмы российский полузащитник не принимал участия в матчах с 27 сентября.

«Дзагоев — один из важнейших и мастеровитых футболистов ЦСКА, — сказал Вернблум. — Его не хватало, он добавил качества нашей игре в центре поля».

Вернблум отметил, что во втором тайме игра ЦСКА улучшилась и стала более агрессивной. «В первом тайме мы давали “Базелю” играть в футбол, “Базель” — отличная команда, которая пользовалась этим, — сказал Вернблум. — Во втором тайме мы выигрывали все единоборства, мы не уступали ни одного участка поля, стали играть длинными передачами».

Победа позволила московскому клубу сохранить шансы на выход в плей-офф, ЦСКА делит второе место в группе A с «Базелем», в их активе по шесть очков, лидирует «Манчестер Юнайтед», набравший 12 очков из 12 возможных.