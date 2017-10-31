Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Текущие события
Футбол. Еврокубки
31.10
Базель1
ЦСКА2
Футбол. Еврокубки
31.10
Манчестер Юнайтед2
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
31.10
ПСЖ5
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
31.10
Селтик1
Бавария2
Футбол. Еврокубки
31.10
Атлетико1
Карабах1
Футбол. Еврокубки
31.10
Рома3
Челси0
Футбол. Еврокубки
31.10
Спортинг1
Ювентус1
Футбол. Еврокубки
31.10
Олимпиакос П0
Барселона0
Все события
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Халл» Слуцкого потерпел второе поражение подряд в чемпионшипе
«Спартак» сыграет с испанской «Севильей» в матче Лиги чемпионов
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
01:43 (мск), источник: ТАСС

Вернблум: Выход Дзагоева в матче с «Базелем» улучшил игру ЦСКА в центре поля

ТАСС, 1 ноября. Выход Алана Дзагоева во втором тайме матча Лиги чемпионов помог ЦСКА улучшить игру в центре поля. Такое мнение в эфире телеканала «Матч ТВ» высказал шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум.

В среду ЦСКА победил «Базель» со счетом 2:1 в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов, в составе армейцев голы забили Дзагоев и Вернблум. Дзагоев вышел на поле в начале второго тайма и отметился забитым мячом. Из-за травмы российский полузащитник не принимал участия в матчах с 27 сентября.

«Дзагоев — один из важнейших и мастеровитых футболистов ЦСКА, — сказал Вернблум. — Его не хватало, он добавил качества нашей игре в центре поля».

Вернблум отметил, что во втором тайме игра ЦСКА улучшилась и стала более агрессивной. «В первом тайме мы давали “Базелю” играть в футбол, “Базель” — отличная команда, которая пользовалась этим, — сказал Вернблум. — Во втором тайме мы выигрывали все единоборства, мы не уступали ни одного участка поля, стали играть длинными передачами».

Победа позволила московскому клубу сохранить шансы на выход в плей-офф, ЦСКА делит второе место в группе A с «Базелем», в их активе по шесть очков, лидирует «Манчестер Юнайтед», набравший 12 очков из 12 возможных.

В следующем туре ЦСКА примет «Бенфику», «Базель» также дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». Обе встречи пройдут 22 ноября.

Базель 1:2
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
31.10.2017, 22:45 Зрители: 33303 Групповой турнир: Группа A St. Jakob Park
Главные тренеры
Рафаэль Вики Виктор Гончаренко
Голы
32′ Лука Дзуффи 7
10 Алан Дзагоев 65′
3 Понтус Вернблум 79′
Составы
Томаш Вацлик 1
Марек Сухи (к) 17
75′ Эдер Альварес Баланта 23
Мануэль Аканджи 36
Михаэль Ланг 5
Ренато Штеффен 11
Мохамед Эльюнусси 24
Лука Дзуффи 7
84′ Рауль Петретта 28
Седрик Иттен 30
71′ Димитри Оберлен 19
Альбиан Айети 22
60′ 73′ Таулант Джака 34
Жоффруа Сере Дье 20
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес 84′
42 Георгий Щенников
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
66 Бибрас Натхо 90′ 49′
8 Георгий Миланов
11 Виктор Винисиус Витинью 46′
10 Алан Дзагоев
89 Константин Кучаев 90′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 3
5 Угловые 2
11 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
За воротами Данило Груич (Сербия)
За воротами Ненад Джокич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Базель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
 ЦСКА обыграл "Базель" в матче Лиги чемпионов
Третьяк: российские хоккеисты должны готовиться к ОИ-2018 уже на этапе Евротура в декабре
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк
ПСЖ и «Бавария» досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Халл» Слуцкого потерпел второе поражение подряд в чемпионшипе
«Спартак» сыграет с испанской «Севильей» в матче Лиги чемпионов
СКА одержал шестую победу подряд в КХЛ
«Манчестер Юнайтед» одержал четвертую победу подряд в группе ЛЧ
Мутко заявил о полной готовности пяти городов к ЧМ-2018
Новости
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь