«Спартак» попросил болельщиков не покупать с рук билеты на матч ЛЧ с «Севильей»

Источник: РИА "Новости"

Матч «Севилья» — «Спартак» пройдет в среду в Испании. Гостевой сектор на игре будет закрыт по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), таким образом «Спартак» наказан за использование пиротехники болельщиками московской команды на матче первого тура с «Марибором», который прошел в Словении 13 сентября (1:1).

В клубе обратили внимание на то, что в день матча в кассах билеты продаваться не будут, а уже выкупленные билеты будут именными. Проход на стадион будет осуществляться при предъявлении паспорта или других документов, удостоверяющих личность. По данным ТАСС, руководство «Севильи» уже заблокировало абонементы 17 перекупщикам, пытавшимся реализовать приобретенные со скидкой 50% билеты на игру со «Спартаком», а также аннулировало проданные ими билеты.

Кроме того, «Спартак» попросил болельщиков, находящихся как на стадионе, так и за его пределами, соблюдать правила поведения зрителей во время спортивного соревнования согласно регламенту УЕФА, и, в частности, не использовать пиротехнические изделия в ходе игры. «Нарушение регламента в предстоящей встрече может обернуться для “Спартака” гораздо более серьезными санкциями», — сказано в сообщении.