Для выхода в плей-офф ЦСКА может не хватить даже двух побед
Приводим расклады в группе А, где выступает ЦСКА.
Приводим расклады в группе А, где выступает ЦСКА.
22 октября. ЦСКА — Бенфика, Базель — Манчестер Юнайтед
5 декабря. Бенфика — Базель, Манчестер Юнайтед — ЦСКА.
ЦСКА выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:
— наберет в оставшихся матчах больше очков, чем «Базель». При равенстве в
— как и «Базель» выиграет обе оставшиеся встречи, и разница мячей у москвичей в матчах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков, не будет худшей среди этих трех клубов;.
— как и «Базель» проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь лучшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по шесть итоговых очков.
ЦСКА выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:
— как и «Базель» выиграет оба оставшихся матча, но будет иметь худшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков.
— наберет еще четыре очка, а «Базель» — тоже четыре или шесть очков;.
— наберет еще три очка, а «Базель» — три или более;.
— наберет еще два очка, а «Базель» — два или более;.
— наберет еще одно очко, а «Базель» — одно или более;.
— как и «Базель» проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь вторую разность мячей, во встречах с соперниками, которые наберут по шесть итоговых очков;.
— проиграет оба оставшихся матча, причем «Бенфике» со счетом 0:1. В случае же поражения со счетом 1:2 все решит общая разность голов по сравнению с португальцами.