Для выхода в плей-офф ЦСКА может не хватить даже двух побед

Источник: AFP 2017

22 октября. ЦСКА — Бенфика, Базель — Манчестер Юнайтед

5 декабря. Бенфика — Базель, Манчестер Юнайтед — ЦСКА.

ЦСКА выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:

— наберет в оставшихся матчах больше очков, чем «Базель». При равенстве в плей-офф пробьются швейцарцы, обойдя армейцев по личным встречам (0:2 — в Москве, 2:1 — в Базеле);.

— как и «Базель» выиграет обе оставшиеся встречи, и разница мячей у москвичей в матчах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков, не будет худшей среди этих трех клубов;.

— как и «Базель» проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь лучшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по шесть итоговых очков.

ЦСКА выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:

— как и «Базель» выиграет оба оставшихся матча, но будет иметь худшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков.

— наберет еще четыре очка, а «Базель» — тоже четыре или шесть очков;.

— наберет еще три очка, а «Базель» — три или более;.

— наберет еще два очка, а «Базель» — два или более;.

— наберет еще одно очко, а «Базель» — одно или более;.

— как и «Базель» проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь вторую разность мячей, во встречах с соперниками, которые наберут по шесть итоговых очков;.