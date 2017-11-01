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01:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Для выхода в плей-офф ЦСКА может не хватить даже двух побед

Приводим расклады в группе А, где выступает ЦСКА.

Источник: AFP 2017

22 октября. ЦСКА — Бенфика, Базель — Манчестер Юнайтед
5 декабря. Бенфика — Базель, Манчестер Юнайтед — ЦСКА.

ЦСКА выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если:

— наберет в оставшихся матчах больше очков, чем «Базель». При равенстве в плей-офф пробьются швейцарцы, обойдя армейцев по личным встречам (0:2 — в Москве, 2:1 — в Базеле);.

— как и «Базель» выиграет обе оставшиеся встречи, и разница мячей у москвичей в матчах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков, не будет худшей среди этих трех клубов;.

— как и «Базель» проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь лучшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по шесть итоговых очков.

ЦСКА выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:

— как и «Базель» выиграет оба оставшихся матча, но будет иметь худшую разность мячей во встречах с соперниками, которые тоже наберут по 12 итоговых очков.

— наберет еще четыре очка, а «Базель» — тоже четыре или шесть очков;.

— наберет еще три очка, а «Базель» — три или более;.

— наберет еще два очка, а «Базель» — два или более;.

— наберет еще одно очко, а «Базель» — одно или более;.

— как и «Базель» проиграет оба оставшихся матча, но будет иметь вторую разность мячей, во встречах с соперниками, которые наберут по шесть итоговых очков;.

— проиграет оба оставшихся матча, причем «Бенфике» со счетом 0:1. В случае же поражения со счетом 1:2 все решит общая разность голов по сравнению с португальцами.

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