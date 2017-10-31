Дзагоев ограбил банк. Швейцарский!
Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли «Базель» со счетом 2:1 и продолжили борьбу за выход из группы. Впервые после месячного перерыва
Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли «Базель» со счетом 2:1 и продолжили борьбу за выход из группы. Впервые после месячного перерыва
Швейцария для ЦСКА — счастливая страна. В 2010 году армейцы на групповой стадии Лиги Европы разгромили на выезде местную «Лозанну» со счетом 3:0. А в текущем сезоне
Беда пришла этой осенью. По европейским меркам «Базель» — крепкая команда, регулярный участник групповой стадии Лиги чемпионов, как, впрочем, и ЦСКА. Но все же столь болезненное поражение армейцев в домашней встрече стало неожиданностью. Учитывая статистику — ноль ударов в створ гостей — поражение со счетом 0:2 в том матче можно считать удачей. Забей нападающий гостей Оберлен хотя бы еще в нескольких моментах, дело могло кончиться разгромом…
После такой легкой прогулки швейцарская пресса перестала воспринимать москвичей как серьезных соперников. Местная газета Blick изобразила главного тренера «Базеля» Рафаэля Вики поедающим красную и черную икру из футбольных мячей. Тем самым журналисты намекнули, что хозяева просто скушают ЦСКА. Логика понятна — игра в атаке у
Гончаренко решил не рисковать, поэтому армейцы начали осторожно, вторым номером. Хозяева были не против, ведь ничья их вполне устраивала. Игроки «Базеля» потихонечку раскачивали оборону гостей, нащупывая слабые места. Первый удар по воротам случился лишь на 9-й минуте встречи. Оберлен почти от центральной линии добежал до левого края штрафной и с острого угла попытался вогнать мяч под перекладину — мимо.
На 20-й минуте ответственный за табло стадиона, видимо, заскучал и решил открыть счет в пользу хозяев. Однако швейцарцы не торопились. Как и игроки ЦСКА, до середины первого тайма ни разу не ударившие по воротам.
И все же гол стал неожиданностью. Лучший игрок первого тайма Оберлен выдал отличный проникающий пас на Эльнусси, однако Акинфеев прочитал момент и вовремя вышел на перехват. Однако первым на подборе оказался Дзуффи, который и перекинул мяч через голкипера — 1:0.
Пропустив, армейцы завелись. Один только Витинью в последние 15 минут первого тайма мог дважды огорчить вратаря «Базеля». Однако в первом случае бразилец метров с пяти пробил выше, а во втором с близкого расстояния катнул мяч точно в руки Вацлику. Остается загадкой, почему ЦСКА обязательно надо пропустить, чтобы начать атаковать?
В начале второй половины встречи болельщики армейцев устроили пиротехническое шоу. Не такое эффектное и масштабное, как в Туле, но свою трибуну задымили. Инцидент может привести к серьезным санкциям. За подобное нарушение уже поплатился «Спартак» — для фанатов
А на поле ЦСКА перехватил инициативу — прежде всего, за счет вышедшего Дзагоева. Вместе с Аланом вернулся тот самый креатив, о нехватке которого говорил Гончаренко. Неудивительно, что именно Дзагоев и сравнял счет в матче. После паса от Натхо Алан технично уложил на газон вратаря и несильно, но точно, ударил в левый от себя угол.
Армейцев такой исход все равно не устраивал, ведь для продолжения борьбы в Лиге чемпионов необходимо побеждать. Следом за Дзагоевым должен был отличиться Вернблум, однако хавбек не смог попасть в створ.
И именно Вернблум и забил победный мяч! Швед элегантно, пяткой, отдавал пас на Дзагоева, однако Сухи угадал с маневром. Мяч снова вернулся армейцу, который слета пробил Вацлика!
Последние минуты матча швейцарцы старательно пытались отыграться. Нападающие хозяев несколько раз падали в штрафной, явно напрашиваясь на пенальти, но судья не поддался на провокации. Армейцы победили в важнейшей встрече и доказали — в Лиге чемпионов они еще поборются за выход из группы.
Павел ГУРЕВИЧ
из Базеля.
|Рафаэль Вики
|Виктор Гончаренко
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
|Боковой судья
|Милован Ристич (Сербия)
|Боковой судья
|Далибор Джурджевич (Сербия)
|За воротами
|Данило Груич (Сербия)
|За воротами
|Ненад Джокич (Сербия)