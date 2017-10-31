Дзагоев ограбил банк. Швейцарский!

Источник: AFP 2017

Швейцария для ЦСКА — счастливая страна. В 2010 году армейцы на групповой стадии Лиги Европы разгромили на выезде местную «Лозанну» со счетом 3:0. А в текущем сезоне красно-синие разделались с «Янг Бойз» из Берна в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов. Да и вообще — до первого матча с «Базелем» москвичи не знали поражений в матчах со швейцарцами.

Беда пришла этой осенью. По европейским меркам «Базель» — крепкая команда, регулярный участник групповой стадии Лиги чемпионов, как, впрочем, и ЦСКА. Но все же столь болезненное поражение армейцев в домашней встрече стало неожиданностью. Учитывая статистику — ноль ударов в створ гостей — поражение со счетом 0:2 в том матче можно считать удачей. Забей нападающий гостей Оберлен хотя бы еще в нескольких моментах, дело могло кончиться разгромом…

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После такой легкой прогулки швейцарская пресса перестала воспринимать москвичей как серьезных соперников. Местная газета Blick изобразила главного тренера «Базеля» Рафаэля Вики поедающим красную и черную икру из футбольных мячей. Тем самым журналисты намекнули, что хозяева просто скушают ЦСКА. Логика понятна — игра в атаке у красно-синих совсем разладилась. В последний пяти встречах команда сумела забить лишь один гол, да и тот на счету защитника Алексея Березуцкого. Наставник армейцев Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции отметил, что игроки почему-то разучились находить нестандартные решения на поле. Тренер ротирует форвардов, поочередно выпуская в стартовом составе молодых Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова, а также нигерийца Оланаре. А результата все нет. Возможно, виной тому травма Алана Дзагоева. Хавбек одной умной передачей может решить исход встречи. Однако в основном составе Алан все же не появился.

Гончаренко решил не рисковать, поэтому армейцы начали осторожно, вторым номером. Хозяева были не против, ведь ничья их вполне устраивала. Игроки «Базеля» потихонечку раскачивали оборону гостей, нащупывая слабые места. Первый удар по воротам случился лишь на 9-й минуте встречи. Оберлен почти от центральной линии добежал до левого края штрафной и с острого угла попытался вогнать мяч под перекладину — мимо.

На 20-й минуте ответственный за табло стадиона, видимо, заскучал и решил открыть счет в пользу хозяев. Однако швейцарцы не торопились. Как и игроки ЦСКА, до середины первого тайма ни разу не ударившие по воротам.

И все же гол стал неожиданностью. Лучший игрок первого тайма Оберлен выдал отличный проникающий пас на Эльнусси, однако Акинфеев прочитал момент и вовремя вышел на перехват. Однако первым на подборе оказался Дзуффи, который и перекинул мяч через голкипера — 1:0.

Пропустив, армейцы завелись. Один только Витинью в последние 15 минут первого тайма мог дважды огорчить вратаря «Базеля». Однако в первом случае бразилец метров с пяти пробил выше, а во втором с близкого расстояния катнул мяч точно в руки Вацлику. Остается загадкой, почему ЦСКА обязательно надо пропустить, чтобы начать атаковать?

В начале второй половины встречи болельщики армейцев устроили пиротехническое шоу. Не такое эффектное и масштабное, как в Туле, но свою трибуну задымили. Инцидент может привести к серьезным санкциям. За подобное нарушение уже поплатился «Спартак» — для фанатов красно-белых закрыли гостевую трибуну на матче с «Севильей» в Испании.

А на поле ЦСКА перехватил инициативу — прежде всего, за счет вышедшего Дзагоева. Вместе с Аланом вернулся тот самый креатив, о нехватке которого говорил Гончаренко. Неудивительно, что именно Дзагоев и сравнял счет в матче. После паса от Натхо Алан технично уложил на газон вратаря и несильно, но точно, ударил в левый от себя угол.

Армейцев такой исход все равно не устраивал, ведь для продолжения борьбы в Лиге чемпионов необходимо побеждать. Следом за Дзагоевым должен был отличиться Вернблум, однако хавбек не смог попасть в створ.

И именно Вернблум и забил победный мяч! Швед элегантно, пяткой, отдавал пас на Дзагоева, однако Сухи угадал с маневром. Мяч снова вернулся армейцу, который слета пробил Вацлика!

Последние минуты матча швейцарцы старательно пытались отыграться. Нападающие хозяев несколько раз падали в штрафной, явно напрашиваясь на пенальти, но судья не поддался на провокации. Армейцы победили в важнейшей встрече и доказали — в Лиге чемпионов они еще поборются за выход из группы.