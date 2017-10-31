Гончаренко: Раскрепощенная игра ЦСКА во втором тайме стала залогом победы над «Базелем»

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде победил «Базель» со счетом 2:1. В составе армейцев забитыми мячами отметились Алан Дзагоев (65-я минута) и Понтус Вернблум (79), у швейцарцев отличился Лука Зуффи (32).

«Сказал в перерыве, чтобы ребята играли более раскрепощено, попросил играть посвободнее. Игроки выполнили установку и добились непростой победы, когда играешь легко — все получается», — заявил Гончаренко.

«Довольны тем, что сохранили интригу в группе. Команда показала, что все у нее в порядке. Провели удачные замены. Мы очень довольны победой, хотя если судить по трем таймам [против «Базеля"], наверное, соперник был немного сильнее», — отметил белорусский специалист.

«Ничего еще не решено. “Базель” ждет тяжелейший матч против лидера — “Манчестер Юнайтед”. Потом им ехать в гости к “Бенфике”, которая на этом стадионе (“Сент Якоб Парк” — прим. ТАСС) уступила 0:5. Нам же надо взять очки в матчах, где мы их должны брать, и выходить в плей-офф», — сказал Гончаренко.

В турнирной таблице группы A лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут «Базель», ЦСКА (по 6), «Бенфика» (0).