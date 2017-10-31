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01:48 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко: Раскрепощенная игра ЦСКА во втором тайме стала залогом победы над «Базелем»

БАЗЕЛЬ /Швейцария/, 1 ноября. /ТАСС/. Российский ЦСКА смог победить в гостях швейцарский «Базель» благодаря раскрепощенной игре футболистов армейского клуба во втором тайме. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде победил «Базель» со счетом 2:1. В составе армейцев забитыми мячами отметились Алан Дзагоев (65-я минута) и Понтус Вернблум (79), у швейцарцев отличился Лука Зуффи (32).

«Сказал в перерыве, чтобы ребята играли более раскрепощено, попросил играть посвободнее. Игроки выполнили установку и добились непростой победы, когда играешь легко — все получается», — заявил Гончаренко.

«Довольны тем, что сохранили интригу в группе. Команда показала, что все у нее в порядке. Провели удачные замены. Мы очень довольны победой, хотя если судить по трем таймам [против «Базеля"], наверное, соперник был немного сильнее», — отметил белорусский специалист.

«Ничего еще не решено. “Базель” ждет тяжелейший матч против лидера — “Манчестер Юнайтед”. Потом им ехать в гости к “Бенфике”, которая на этом стадионе (“Сент Якоб Парк” — прим. ТАСС) уступила 0:5. Нам же надо взять очки в матчах, где мы их должны брать, и выходить в плей-офф», — сказал Гончаренко.

В турнирной таблице группы A лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут «Базель», ЦСКА (по 6), «Бенфика» (0).

В следующем туре ЦСКА примет «Бенфику», «Базель» также дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». Обе встречи пройдут 22 ноября.

Базель 1:2
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
31.10.2017, 22:45 Зрители: 33303 Групповой турнир: Группа A St. Jakob Park
Главные тренеры
Рафаэль Вики Виктор Гончаренко
Голы
32′ Лука Дзуффи 7
10 Алан Дзагоев 65′
3 Понтус Вернблум 79′
Составы
Томаш Вацлик 1
Марек Сухи (к) 17
75′ Эдер Альварес Баланта 23
Мануэль Аканджи 36
Михаэль Ланг 5
Ренато Штеффен 11
Мохамед Эльюнусси 24
Лука Дзуффи 7
84′ Рауль Петретта 28
Седрик Иттен 30
71′ Димитри Оберлен 19
Альбиан Айети 22
60′ 73′ Таулант Джака 34
Жоффруа Сере Дье 20
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес 84′
42 Георгий Щенников
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
66 Бибрас Натхо 90′ 49′
8 Георгий Миланов
11 Виктор Винисиус Витинью 46′
10 Алан Дзагоев
89 Константин Кучаев 90′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 3
5 Угловые 2
11 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
За воротами Данило Груич (Сербия)
За воротами Ненад Джокич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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