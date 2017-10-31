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00:58 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Базель» в матче Лиги чемпионов

БАЗЕЛЬ /Швейцария/, 1 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА одержал волевую победу над швейцарским «Базелем» со счетом 2:1 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Алан Дзагоев (65-я минута) и Понтус Вернблум (79), у проигравших отличился Лука Зуффи (32).

Приняв участие в матче с «Базелем», защитники армейцев братья Алексей и Василий Березуцкие в сумме провели тысячу матчей в составе ЦСКА. На счету Василия 511 игр, Алексея — 489. Кроме того, для Василия Березуцкого этот матч стал 50-м в основном раунде Лиги чемпионов.

В параллельном матче английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:0. В турнирной таблице группы A лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут «Базель», ЦСКА (по 6), «Бенфика» (0).

В следующем туре ЦСКА примет «Бенфику», «Базель» также дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». Обе встречи пройдут 22 ноября.

Базель 1:2
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
31.10.2017, 22:45 Зрители: 33303 Групповой турнир: Группа A St. Jakob Park
Главные тренеры
Рафаэль Вики Виктор Гончаренко
Голы
32′ Лука Дзуффи 7
10 Алан Дзагоев 65′
3 Понтус Вернблум 79′
Составы
Томаш Вацлик 1
Марек Сухи (к) 17
75′ Эдер Альварес Баланта 23
Мануэль Аканджи 36
Михаэль Ланг 5
Ренато Штеффен 11
Мохамед Эльюнусси 24
Лука Дзуффи 7
84′ Рауль Петретта 28
Седрик Иттен 30
71′ Димитри Оберлен 19
Альбиан Айети 22
60′ 73′ Таулант Джака 34
Жоффруа Сере Дье 20
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес 84′
42 Георгий Щенников
17 Александр Головин
3 Понтус Вернблум
66 Бибрас Натхо 90′ 49′
8 Георгий Миланов
11 Виктор Винисиус Витинью 46′
10 Алан Дзагоев
89 Константин Кучаев 90′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 3
5 Угловые 2
11 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
За воротами Данило Груич (Сербия)
За воротами Ненад Джокич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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