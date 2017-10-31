ЦСКА обыграл «Базель» в матче Лиги чемпионов
БАЗЕЛЬ /Швейцария/, 1 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА одержал волевую победу над швейцарским «Базелем» со счетом 2:1 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
БАЗЕЛЬ /Швейцария/, 1 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА одержал волевую победу над швейцарским «Базелем» со счетом 2:1 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе победителей забитыми мячами отметились Алан Дзагоев (65-я минута) и Понтус Вернблум (79), у проигравших отличился Лука Зуффи (32).
Приняв участие в матче с «Базелем», защитники армейцев братья Алексей и Василий Березуцкие в сумме провели тысячу матчей в составе ЦСКА. На счету Василия 511 игр, Алексея — 489. Кроме того, для Василия Березуцкого этот матч стал 50-м в основном раунде Лиги чемпионов.
В параллельном матче английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:0. В турнирной таблице группы A лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут «Базель», ЦСКА (по 6), «Бенфика» (0).
В следующем туре ЦСКА примет «Бенфику», «Базель» также дома сыграет с «Манчестер Юнайтед». Обе встречи пройдут 22 ноября.
|Рафаэль Вики
|Виктор Гончаренко
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)
|Боковой судья
|Милован Ристич (Сербия)
|Боковой судья
|Далибор Джурджевич (Сербия)
|За воротами
|Данило Груич (Сербия)
|За воротами
|Ненад Джокич (Сербия)