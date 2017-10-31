ЦСКА обыграл «Базель» в матче Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Алан Дзагоев (65-я минута) и Понтус Вернблум (79), у проигравших отличился Лука Зуффи (32).

Приняв участие в матче с «Базелем», защитники армейцев братья Алексей и Василий Березуцкие в сумме провели тысячу матчей в составе ЦСКА. На счету Василия 511 игр, Алексея — 489. Кроме того, для Василия Березуцкого этот матч стал 50-м в основном раунде Лиги чемпионов.

В параллельном матче английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:0. В турнирной таблице группы A лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут «Базель», ЦСКА (по 6), «Бенфика» (0).