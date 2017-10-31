«Манчестер Юнайтед» победил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

В составе хозяев забитым мячом отметился Дэйли Блинд (78-я минута, с пенальти), еще один мяч на 45-й минуте в свои ворота забил вратарь гостей Миле Свилар. На 15-й минуте он парировал пенальти в исполнении Антони Марсьяля, став самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов, отразившим удар с 11-метровой отметки (18 лет 65 дней).