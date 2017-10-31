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01:05 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Юнайтед» победил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 1 ноября. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал победу над португальской «Бенфикой» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: AFP 2017

В составе хозяев забитым мячом отметился Дэйли Блинд (78-я минута, с пенальти), еще один мяч на 45-й минуте в свои ворота забил вратарь гостей Миле Свилар. На 15-й минуте он парировал пенальти в исполнении Антони Марсьяля, став самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов, отразившим удар с 11-метровой отметки (18 лет 65 дней).

В параллельном матче швейцарский «Базель» дома уступил российскому ЦСКА со счетом 1:2. В турнирной таблице группы A «Манчестер Юнайтед» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут «Базель» (6), ЦСКА (6), «Бенфика» (0).

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Базелем», «Бенфика» также на выезде встретится с ЦСКА. Обе встречи пройдут 22 ноября.

Манчестер Юнайтед 2:0
Первый тайм: 1:0
Бенфика
31.10.2017, 22:45 Зрители: 74437 Групповой турнир: Группа A Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Витория Руй
Голы
45′ Миле Свилар 1
78′ Дэйли Блинд 17
Нереализованные пенальти
15′ А. Марсьяль 11
Составы
Давид де Хеа 1
Маттео Дармиан 36
Дэйли Блинд 17
24′ Эрик Байи 3
Крис Смоллинг (к) 12
Ромелу Лукаку 9
Неманья Матич 31
Скотт Мактоминэй 39
68′ Хуан Мануэль Мата 8
Андер Агуэра Эррера 21
75′ Антони Марсьяль 11
Маркус Рэшфорд 19
24′ 45′ Джесси Лингард 14
Генрих Мхитарян 22
1 Миле Свилар
8 Дуглас
33 Нивалду Виейра Жардел (к)
66 Рубен Диаш 6′
5 Любомир Фейса
7 Андреас Самарис 77′
18 Эдуардо Сальвио 69′
84 Диогу Гонсалвеш
3 Алехандро Гримальдо 64′
19 Элизеу
21 Луиш Мигел Пиззи 78′
10 Жонас
9 Рауль Хименес 74′
14 Харис Сеферович
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 6
13 Фолы 11
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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