«Манчестер Юнайтед» победил «Бенфику» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 1 ноября. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал победу над португальской «Бенфикой» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 1 ноября. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал победу над португальской «Бенфикой» со счетом 2:0 в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе хозяев забитым мячом отметился Дэйли Блинд (78-я минута, с пенальти), еще один мяч на 45-й минуте в свои ворота забил вратарь гостей Миле Свилар. На 15-й минуте он парировал пенальти в исполнении Антони Марсьяля, став самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов, отразившим удар с 11-метровой отметки (18 лет 65 дней).
В параллельном матче швейцарский «Базель» дома уступил российскому ЦСКА со счетом 1:2. В турнирной таблице группы A «Манчестер Юнайтед» занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут «Базель» (6), ЦСКА (6), «Бенфика» (0).
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет с «Базелем», «Бенфика» также на выезде встретится с ЦСКА. Обе встречи пройдут 22 ноября.
|Манчестер Юнайтед
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Бенфика
|Жозе Моуринью
|Витория Руй
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)