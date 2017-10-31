ПСЖ и «Бавария» досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

Источник: AFP 2017

ПСЖ на своем поле разгромил бельгийский «Андерлехт» со счетом 5:0, голы забили Марко Верратти (30-я минута), Неймар (45) и Лейвин Курзава (52, 72, 78). «Бавария» в гостях оказалась сильнее шотландского «Селтика» — 2:1. В составе «Баварии» голами отметились Кингсли Коман (22) и Хави Мартинес (77), у «Селтика» отличился Каллум Макгрегор (74).

В турнирной таблице группы B парижский клуб занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут «Бавария» (9), «Селтик» (3), «Андерлехт» (0). Таким образом, за два тура до финиша группового этапа ПСЖ и «Бавария» обеспечили себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.