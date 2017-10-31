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01:16 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ и «Бавария» досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 1 ноября. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» и немецкая «Бавария» досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это стало известно по итогам матчей четвертого тура группового этапа турнира.

Источник: AFP 2017

ПСЖ на своем поле разгромил бельгийский «Андерлехт» со счетом 5:0, голы забили Марко Верратти (30-я минута), Неймар (45) и Лейвин Курзава (52, 72, 78). «Бавария» в гостях оказалась сильнее шотландского «Селтика» — 2:1. В составе «Баварии» голами отметились Кингсли Коман (22) и Хави Мартинес (77), у «Селтика» отличился Каллум Макгрегор (74).

В турнирной таблице группы B парижский клуб занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут «Бавария» (9), «Селтик» (3), «Андерлехт» (0). Таким образом, за два тура до финиша группового этапа ПСЖ и «Бавария» обеспечили себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В следующем туре, матчи которого пройдут 22 ноября, состоятся встречи ПСЖ — «Селтик» и «Андерлехт» — «Бавария».

ПСЖ 5:0
Первый тайм: 2:0
Андерлехт
31.10.2017, 22:45 Групповой турнир: Группа B Parc des Princes
Главные тренеры
Эмери Унаи Хейн Ванхазебрук
Голы
30′ Марко Верратти 6
45+4′ Неймар 10
52′ Левен Кюрзава 20
72′ Левен Кюрзава 20
78′ Левен Кюрзава 20
Составы
Альфонс Ареола 16
Тиагу Силва (к) 2
Маркиньюс 5
Левен Кюрзава 20
Дани Алвес 32
Юлиан Дракслер 23
Эдинсон Кавани 9
Неймар 10
64′ Марко Верратти 6
Джовани Ло Сельсо 18
76′ Адриен Рабьо 25
Хавьер Пасторе 27
64′ Кильян Мбаппе 29
Анхель Ди Мария 11
23 Франк Букс
4 Серинь Мбодж
12 Деннис Аппиа
37 Иван Обрадович
8 Питер Геркенс
20 Свен Кумс
25 Адриан Требель
32 Леандер Дендокер
5 Урош Спаич 45′
2 Умберту Гонсалвеш Жозуе
94 Софьян Ханни (к) 60′
91 Лукаш Теодорчик
9 Генри Оньекуру 79′
73 Николае Станчу
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 6
10 Удары в створ 2
7 Угловые 3
13 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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