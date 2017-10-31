«Рома» разгромила «Челси», «Атлетико» вновь не смог обыграть «Карабах»

В параллельном матче группы С «Атлетико» на своём поле снова не смог обыграть «Карабах» — 1:1 (первый матч — 0:0). В конце первого тайма Маркос Мичел забил первый в истории азербайджанской команды выездной гол в ЛЧ, но на 56-й минуте Томас Тейе сравнял счёт. Через три минуты «Карабах» остался вдесятером, но сумел выстоять. Команды заканчивали игру в равных составах — на 88-й минуте вторую жёлтую карточку получил Стефан Савич.