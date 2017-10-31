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01:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» разгромила «Челси», «Атлетико» вновь не смог обыграть «Карабах»

«Рома» одержала крупную победу над «Челси» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Источник: AFP 2017

В первом тайме дубль оформил Стефан Эль-Шаарави, а во второй половине игры победу римлян закрепил Диего Перотти.

В параллельном матче группы С «Атлетико» на своём поле снова не смог обыграть «Карабах» — 1:1 (первый матч — 0:0). В конце первого тайма Маркос Мичел забил первый в истории азербайджанской команды выездной гол в ЛЧ, но на 56-й минуте Томас Тейе сравнял счёт. Через три минуты «Карабах» остался вдесятером, но сумел выстоять. Команды заканчивали игру в равных составах — на 88-й минуте вторую жёлтую карточку получил Стефан Савич.

Турнирное положение в группе С после четырёх туров:
1. «Рома» — 8 очков;
2. «Челси» — 7;
3. «Атлетико» — 3;
4. Карабах — 2.

Рома 3:0
Первый тайм: 2:0
Челси
31.10.2017, 22:45 Зрители: 55036 Групповой турнир: Группа C Olimpico
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Антонио Конте
Голы
1′ Стефан Эль-Шаарави (Э. Джеко) 92
36′ Стефан Эль-Шаарави (Р. Наингголан) 92
63′ Диего Перотти (А. Коларов) 8
Составы
Алиссон 1
Гильерме Жуан Жезус 5
Александр Коларов 11
Федерико Фасио 20
Раджа Наингголан 4
Кевин Стротман 6
Даниэле Де Росси (к) 16
Эдин Джеко 9
76′ Алессандро Флоренци 24
Константинос Манолас 44
87′ Диего Перотти 8
Лоренцо Пеллегрини 7
75′ Стефан Эль-Шаарави 92
Жерсон 30
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер
3 Маркос Алонсо
28 Сесар Аспиликуэта
30 Давид Луиз
14 Темуе Бакайоко
10 Эден Азар
11 Родригес Педро
24 Гэри Кэйхилл (к) 56′
22 Виллиан
4 Сеск Фабрегас 71′
6 Дэнни Дринкуотер
9 Альваро Мората 75′
23 Миши Батшуайи
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 14
6 Удары в створ 6
5 Угловые 3
5 Фолы 8
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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