«Рома» разгромила «Челси», «Атлетико» вновь не смог обыграть «Карабах»

В первом тайме дубль оформил Стефан Эль-Шаарави, а во второй половине игры победу римлян закрепил Диего Перотти.
В параллельном матче группы С «Атлетико» на своём поле снова не смог обыграть «Карабах» — 1:1 (первый матч — 0:0). В конце первого тайма Маркос Мичел забил первый в истории азербайджанской команды выездной гол в ЛЧ, но на 56-й минуте Томас Тейе сравнял счёт. Через три минуты «Карабах» остался вдесятером, но сумел выстоять. Команды заканчивали игру в равных составах — на 88-й минуте вторую жёлтую карточку получил Стефан Савич.
Турнирное положение в группе С после четырёх туров:
1. «Рома» — 8 очков;
2. «Челси» — 7;
3. «Атлетико» — 3;
4. Карабах — 2.