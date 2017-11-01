«Спартак» сыграет с испанской «Севильей» в матче Лиги чемпионов

Две недели назад «Спартак» одержал над «Севильей» яркую победу в домашнем матче — 5:1. Как и у красно-белых, пять очков у английского «Ливерпуля», четыре балла в активе «Севильи», один — у словенского «Марибора». Чтобы рассчитывать на выход из группы, «Спартаку» необходимо прежде всего избежать поражений в гостевых матчах с главными конкурентами (в Ливерпуле красно-белые сыграют 6 декабря).

В Москве «Спартак» успешно ловил «Севилью» на контратаках и наверняка постарается повторить этот успех, однако в гостях необходимо уверенно действовать прежде всего у своих ворот. В последнем матче чемпионата России с «Ростовом» москвичи вновь допускали ошибки в обороне, упустив победу (2:2). Хотя такой результат в Севилье «Спартак» наверняка устроит.

Красно-белые, хотя и потеряли очки в Ростове-на-Дону, продолжили беспроигрышную серию во всех турнирах, которая составляет уже 13 матчей. Первый круг чемпионата России команда Массимо Карреры завершила на шестом месте, отставая от лидера «Локомотива» на 10 очков. «Севилья», в свою очередь, в субботу прервала серию неудач, на своем поле обыграв «Леганес» со счетом 2:1 — отличились Виссам Бен Йеддер и Пабло Сарабия.

После 10 туров «Севилья» расположилась на пятом месте в чемпионате Испании, однако у команды Эдуардо Бериссо очевидные проблемы в атаке — лишь 11 мячей в 10 матчах. И в московском матче со «Спартаком» «Севилья», создав множество голевых моментов, сумела забить лишь один мяч. Раз за разом не использует свои шансы колумбийский новичок Луис Муриэль, который в последних матчах уступил место в основном составе французу Бен Йеддеру.

Возвращение Зе Луиша

В расположение «Спартака», в свою очередь, вернулся кабовердийский форвард Зе Луиш, который должен стать хорошей подмогой бразильцу Луису Адриано, в последних матчах игравшему фактически без замен. Вместе с Зе Луишем и Андреем Ещенко, которые после травм уже готовы играть, в Севилью отправился и полузащитник Роман Зобнин, в начале июня получивший тяжелую травму колена. Однако Зобнин еще не до конца восстановился и в заявку на матч с «Севильей» не попадет.

«Мы приехали за победой, однако будем играть против сильной команды. Многое в этом матче будет зависеть от того, как соперник позволит нам сыграть», — заявил Каррера.

Его аргентинский коллега Бериссо также отметил, что футболистам «Севильи» очень важно не дать сопернику навязать свою игру и позволить реализовать свои моменты.

Матч между «Севильей» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», начало — 22:45 мск. Главным арбитром назначен Артур Диаш из Португалии.

На матче не смогут присутствовать болельщики «Спартака» — Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал таким образом российский клуб за использование пиротехники фанатами во время гостевой встречи с «Марибором» 13 сентября. Билеты на матч «Севилья» — «Спартак» продавались лишь испанским болельщикам, которые их полностью выкупили. При этом «Севилья» пресекает все попытки владельцем абонементов перепродать билеты, приобретенные по акции со скидкой в 50%. По последним данным ТАСС, испанский клуб уже заблокировал 17 абонементов перекупщиков и аннулировал проданные ими билеты.