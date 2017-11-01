«Манчестер Сити» и «Реал» могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: AP 2017

В группе F состоится один из ключевых матчей — между лидерами чемпионатов Италии и Англии «Наполи» и «Манчестер Сити». Неаполитанцы проиграли оба гостевых матча в группе, имея всего три очка в активе, тогда как «горожане» Хосепа Гвардьолы победили трижды и даже в случае ничьей в Неаполе гарантируют себе путевку в плей-офф.

Две недели назад «Наполи» создал серьезные проблемы британскому клубу, однако проиграл со счетом 1:2. Еще одно поражение поставит «Наполи» на грань вылета из Лиги чемпионов, учитывая, что главный конкурент — чемпион Украины «Шахтер» (6 очков) — проводит в Харькове домашний матч с аутсайдером группы «Фейенордом».

«Наполи» на старте сезона проигрывает лишь в Лиге чемпионов, в национальном первенстве в 11 матчах потеряв очки лишь раз — в матче с «Интером» (0:0). Команду под руководством Маурицио Сарри отличает атакующий футбол, которым славится и «Манчестер Сити». Накануне Сарри, который старше Гвардьолы на 12 лет, отметил, что с Хосепом его сравнивать пока рано — потому что, в отличие от испанца, он еще ничего не добился. Хотя Сарри очень нравится футбольная философия Гвардьолы, чьи игроки, едва потеряв мяч, сразу вступают в отбор и возвращают его себе. «Если же меня сейчас уволить, то скоро обо мне никто и не вспомнит», — заявил главный тренер «Наполи».

Сенсационный «Бешикташ» рвется в плей-офф

В группе G лидер «Бешикташ» (9 очков) принимает полуфиналиста прошлогодней Лиги чемпионов «Монако» (1) и в случае четвертой победы гарантирует себе выход в 1/8 финала. Монегаскам лишь победа в Стамбуле оставляет надежды на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Серьезно обновив летом состав, «Монако» пока в не самой сложной группе не побеждал, единственное очко набрав в гостевом матче с немецким «Лейпцигом». «Бешикташу» же «Монако» дома проиграл со счетом 1:2.

«Лейпциг» (4 очка) сыграет в гостях с «Порту» (3), сумев две недели назад победить португальцев на своем поле со счетом 3:2. Матч в Стамбуле начнется в 20:00 мск, тогда как в Порту команды сыграют в 22:45 — в это же время стартуют и остальные встречи среды в Лиге чемпионов.

В группе H сыграют лидеры — набравшие по 7 очков английский «Тоттенхэм» и испанский «Реал» встретятся на лондонском стадионе «Уэмбли». «Реал» проиграл в воскресенье в матче чемпионата Испании новичку элиты «Жироне» со счетом 1:2, очередной неудачный матч в испанской лиге провел получивший на прошлой неделе приз лучшему футболисту мира Криштиану Роналду. В шести матчах чемпионата в нынешнем сезоне Роналду забил лишь один мяч, а отставание «Реала» от лидирующей «Барселоны» составляет уже восемь очков.

При этом португалец регулярно забивает в Лиге чемпионов, в трех матчах отличившись уже пять раз. Столько же забил и нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн. Победитель матча в Лондоне гарантирует себе выход в 1/8 финала, если в параллельном матче в Дортмунде между местной «Боруссией» и кипрским АПОЭЛом будет зафиксирована ничья.

«Боруссия» не сумела обыграть киприотов в Никосии две недели назад (1:1), проиграв и обоим лидерам группы. Ничья в Лондоне фактически выведет и «Тоттенхэм», и «Реал» в плей- офф, так как для достижения цели им останется лишь победить аутсайдеров из Кипра.