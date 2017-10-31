Массимо Каррера: Топ ли игрок Глушаков — скажу ему лично

Источник: AFP 2017

«Спартак» прилетел в Испанию с часовым опозданием. Дорога явно вымотала Карреру, который сразу из аэропорта приехал на пресс-конференцию, так что на вопросы он отвечал суховато.

— Зачем вы тренировались в Москве в снегу, если можно было прилететь накануне и спокойно провести занятие здесь, в отличных условиях?

— Потому что мы так решили, — отрезал итальянец. — В Москве есть возможность работать скрытно, без лишних глаз.

— Вас устроит ничья?

— Выйдем на поле ради победы. «Севилья» — сильный соперник. Многое, в том числе и ход игры, зависит от того, что нам позволят хозяева. Я не считаю, что «Спартак» — фаворит. «Севилья» сделает все, чтобы взять реванш, у нее сильные футболисты и высокая мотивация.

— Вы часто пропускаете в концовках, это можно исправить?

— Футбол состоит из эпизодов. В прошлом сезоне мы забивали в концовках, в этом — пропускаем.

— Как оцените форму «Севильи»?

— Меня волнует моя команда.

— С вами прилетели Зобнин, Ещенко и Зе Луиш. Что скажете о состоянии каждого?

— Зобнин приехал не для того, чтобы играть. Его нет в заявке, он еще не закончил восстановление. По Зе Луишу и Ещенко решим в день матча.

— Согласны ли вы, что за проступок одного человека должны расплачиваться тысячи? Имеем в виду закрытые гостевые сектора.

— Когда кто-то зажигает файер или запускает ракету, это отражается на всех. Наши болельщики очень важны для нас, но такова реальность.

— Глушаков пока не уверен, что Каррера это топ-тренер — об этом он сказал в интервью. А Глушаков это топ-футболист на ваш взгляд?

— Обычно я не обсуждаю игроков ни с кем. Свое мнение я выскажу ему лично. Если появится такое желание.

«ЧУВСТВУЕМ ПОДДЕРЖКУ ВСЕГДА»

Несколько слов сказал и Дмитрий Комбаров.

— Ожидаем тяжелой игры. Легко не будет, в этом турнире иначе не бывает. После того, что случилось в Москве, соперник мотивирован еще сильнее. Но и мы готовы к бою. Заметили, пока ехали, что тут много наших болельщиков. К сожалению, билеты не все могут приобрести. Надеюсь, кто-то все-таки попадает и окажет поддержку. Но мы чувствуем поддержку в любом случае — даже если люди за пределами стадиона, — подчеркнул защитник красно-белых.