Массимо Каррера: Топ ли игрок Глушаков — скажу ему лично
Главный тренер «Спартака» объяснил, почему холодная Тарасовка лучше для предматчевой тренировки, чем солнечная Севилья.
Главный тренер «Спартака» объяснил, почему холодная Тарасовка лучше для предматчевой тренировки, чем солнечная Севилья.
«Спартак» прилетел в Испанию с часовым опозданием. Дорога явно вымотала Карреру, который сразу из аэропорта приехал на
— Зачем вы тренировались в Москве в снегу, если можно было прилететь накануне и спокойно провести занятие здесь, в отличных условиях?
— Потому что мы так решили, — отрезал итальянец. — В Москве есть возможность работать скрытно, без лишних глаз.
— Вас устроит ничья?
— Выйдем на поле ради победы. «Севилья» — сильный соперник. Многое, в том числе и ход игры, зависит от того, что нам позволят хозяева. Я не считаю, что «Спартак» — фаворит. «Севилья» сделает все, чтобы взять реванш, у нее сильные футболисты и высокая мотивация.
— Вы часто пропускаете в концовках, это можно исправить?
— Футбол состоит из эпизодов. В прошлом сезоне мы забивали в концовках, в этом — пропускаем.
— Как оцените форму «Севильи»?
— Меня волнует моя команда.
— С вами прилетели Зобнин, Ещенко и Зе Луиш. Что скажете о состоянии каждого?
— Зобнин приехал не для того, чтобы играть. Его нет в заявке, он еще не закончил восстановление. По Зе Луишу и Ещенко решим в день матча.
— Согласны ли вы, что за проступок одного человека должны расплачиваться тысячи? Имеем в виду закрытые гостевые сектора.
— Когда
— Глушаков пока не уверен, что Каррера это
— Обычно я не обсуждаю игроков ни с кем. Свое мнение я выскажу ему лично. Если появится такое желание.
«ЧУВСТВУЕМ ПОДДЕРЖКУ ВСЕГДА»
Несколько слов сказал и Дмитрий Комбаров.
— Ожидаем тяжелой игры. Легко не будет, в этом турнире иначе не бывает. После того, что случилось в Москве, соперник мотивирован еще сильнее. Но и мы готовы к бою. Заметили, пока ехали, что тут много наших болельщиков. К сожалению, билеты не все могут приобрести. Надеюсь,
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ из Севильи.