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15:37 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщики «Севильи» выкупили все билеты на матч со «Спартаком»

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Все билеты на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и московским «Спартаком» проданы, сообщается на официальном сайте испанской команды.

Источник: AFP 2017

Встреча группы E пройдет в среду в Севилье и начнется в 22:45 по московскому времени. Согласно решению УЕФА, «красно-белым» было запрещено продавать билеты своим болельщикам на выездной матч команды в Испании в качестве наказания за неправомерное поведение фанатов во встрече первого тура группового этапа со словенским «Марибором».

В заявлении «Севильи» отмечается, что владельцы сезонных абонементов получили право приобрести билеты на матч со «Спартаком» со скидкой 50%. В результате этого удалось реализовать все билеты на предстоящую игру. Стадион «Рамон Санчес Писхуан» вмещает свыше 40 тысяч зрителей.

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