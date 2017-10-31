Болельщики «Севильи» выкупили все билеты на матч со «Спартаком»

Встреча группы E пройдет в среду в Севилье и начнется в 22:45 по московскому времени. Согласно решению УЕФА, «красно-белым» было запрещено продавать билеты своим болельщикам на выездной матч команды в Испании в качестве наказания за неправомерное поведение фанатов во встрече первого тура группового этапа со словенским «Марибором».