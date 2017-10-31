Болельщики «Севильи» выкупили все билеты на матч со «Спартаком»
МОСКВА, 31 окт —
МОСКВА, 31 окт —
Встреча группы E пройдет в среду в Севилье и начнется в 22:45 по московскому времени. Согласно решению УЕФА, «красно-белым» было запрещено продавать билеты своим болельщикам на выездной матч команды в Испании в качестве наказания за неправомерное поведение фанатов во встрече первого тура группового этапа со словенским «Марибором».
В заявлении «Севильи» отмечается, что владельцы сезонных абонементов получили право приобрести билеты на матч со «Спартаком» со скидкой 50%. В результате этого удалось реализовать все билеты на предстоящую игру. Стадион «Рамон Санчес Писхуан» вмещает свыше 40 тысяч зрителей.