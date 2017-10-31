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12:39 (мск), источник: Р-Спорт

Зе Луиш и Ещенко вернулись в общую группу «Спартака» перед матчем с «Севильей»

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Нападающий Зе Луиш и защитник Андрей Ещенко восстановились от травм и возобновили тренировки в общей группе футболистов «Спартака» перед выездным матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Севильей», сообщается на официальном сайте московской команды.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник утром перед вылетом в Севилью «красно-белые» провели тренировку на клубной базе. Игроки начали работу с разминки, а затем приступили к основной части занятия. При этом голкиперы Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко тренировались по своей программе, Ещенко и Зе Луиш работали в общей группе.

Зе Луиш, имевший растяжение мышц живота, не выходил на поле с середины августа. Ещенко получил повреждение мышц бедра 21 октября в матче чемпионата России с пермским «Амкаром».

Вылет «Спартака» в Испанию запланирован на 14:30 по московскому времени, встреча с «Севильей» состоится в среду.

Спартак М
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