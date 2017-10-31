Зе Луиш и Ещенко вернулись в общую группу «Спартака» перед матчем с «Севильей»
МОСКВА, 31 окт —
МОСКВА, 31 окт —
Во вторник утром перед вылетом в Севилью «красно-белые» провели тренировку на клубной базе. Игроки начали работу с разминки, а затем приступили к основной части занятия. При этом голкиперы Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко тренировались по своей программе, Ещенко и Зе Луиш работали в общей группе.
Зе Луиш, имевший растяжение мышц живота, не выходил на поле с середины августа. Ещенко получил повреждение мышц бедра 21 октября в матче чемпионата России с пермским «Амкаром».
Вылет «Спартака» в Испанию запланирован на 14:30 по московскому времени, встреча с «Севильей» состоится в среду.