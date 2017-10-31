БАТЭ подаст регрессный иск на болельщика, выбежавшего на поле в матче с «Арсеналом»

Источник: AP 2017

За это БАТЭ был оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций в размере 5000 евро. Штраф был уплачен клубом в полном объеме, но теперь БАТЭ принял решение подать регрессный иск на нарушителя общественного порядка, чтобы взыскать вышеуказанную сумму, — сообщает официальный сайт борисовчан.

Подобная практика в истории БАТЭ уже была. Тем не менее, возвращение средств в клубный бюджет ни в коем случае не является причиной подачи иска. Весь штраф, взысканный в случае положительного решения суда, пойдет на благотворительность.