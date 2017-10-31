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09:51 (мск), источник: Lenta.Ru

В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из Лиги чемпионов

Президент ПСЖ Нассер аль-Хелайфи прокомментировал заявление главы испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса о том, что парижский клуб надо исключить из Лиги чемпионов. Слова аль-Хелайфи приводит AS.

Источник: Reuters

«Мы не собираемся отвечать на каждые клеветнические заявления мистера Тебаса и комментировать его ложные обвинения в наш адрес, с помощью которых он пытается бросить тень на наш клуб.

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Мы считаем, что у испанского футбола есть другие важные вопросы, на решении которых должен сконцентрироваться мистер Тебас, вместо того чтобы копаться в идеально сведенной финансовой отчетности ПСЖ за сезон-2016/17", — аль-Хелайфи.

Глава ПСЖ заявил, что не будет вступать в дискуссию с Тебасом, но отметил, что в доминировании испанских клубов в последние 20 лет также есть множество противоречивых факторов.

В понедельник, 30 октября, Тебас предложил исключить ПСЖ и английский «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, так как эти клубы потратили больше остальных на приобретение игроков и, по его мнению, обманули контролирующие органы и нарушили финансовый fair-play.

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