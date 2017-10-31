В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из Лиги чемпионов

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«Мы не собираемся отвечать на каждые клеветнические заявления мистера Тебаса и комментировать его ложные обвинения в наш адрес, с помощью которых он пытается бросить тень на наш клуб.

Мы считаем, что у испанского футбола есть другие важные вопросы, на решении которых должен сконцентрироваться мистер Тебас, вместо того чтобы копаться в идеально сведенной финансовой отчетности ПСЖ за сезон-2016/17", — аль-Хелайфи.

Глава ПСЖ заявил, что не будет вступать в дискуссию с Тебасом, но отметил, что в доминировании испанских клубов в последние 20 лет также есть множество противоречивых факторов.