В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из Лиги чемпионов
Президент ПСЖ Нассер
Президент ПСЖ Нассер
«Мы не собираемся отвечать на каждые клеветнические заявления мистера Тебаса и комментировать его ложные обвинения в наш адрес, с помощью которых он пытается бросить тень на наш клуб.
Мы считаем, что у испанского футбола есть другие важные вопросы, на решении которых должен сконцентрироваться мистер Тебас, вместо того чтобы копаться в идеально сведенной финансовой отчетности ПСЖ за сезон-2016/17", —
Глава ПСЖ заявил, что не будет вступать в дискуссию с Тебасом, но отметил, что в доминировании испанских клубов в последние 20 лет также есть множество противоречивых факторов.
В понедельник, 30 октября, Тебас предложил исключить ПСЖ и английский «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, так как эти клубы потратили больше остальных на приобретение игроков и, по его мнению, обманули контролирующие органы и нарушили финансовый