«Астана» определилась с составом на гостевой матч Лиги Европы с «Маккаби»

Оба игрока травмированы, и тренерский штаб во главе с болгарским специалистом Станимиром Стойлов принял решение оставить футболистов дома. В Израиль отправились следующие 20 человек:
Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен;.
Защитники: Игорь Шитов, Абзал Бейсебеков, Евгений Постников, Сергей Малый, Марин Аничич, Дмитрий Шомко, Берик Шаихов;.
Полузащитники: Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген, Срджан Граховац, Иван Маевский, Марин Томасов;.
Нападающие: Джуниор Кабананга, Патрик Твумаси, Джордже Деспотович, Владислав Прокопенко и Роман Муртазаев.
Напомним, матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы между «Астаной» и «Маккаби» в Израиле пройдет в ночь со 2 на 3 ноября. После трех игр столичный клуб набрал четыре очка, а их соперник один балл. Возглавляют квартет чешская «Славия» и испанский «Вильярреал». У обеих команд по пять очков.