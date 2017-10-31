«Астана» определилась с составом на гостевой матч Лиги Европы с «Маккаби»

Оба игрока травмированы, и тренерский штаб во главе с болгарским специалистом Станимиром Стойлов принял решение оставить футболистов дома. В Израиль отправились следующие 20 человек:

Напомним, матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы между «Астаной» и «Маккаби» в Израиле пройдет в ночь со 2 на 3 ноября. После трех игр столичный клуб набрал четыре очка, а их соперник один балл. Возглавляют квартет чешская «Славия» и испанский «Вильярреал». У обеих команд по пять очков.