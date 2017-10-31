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09:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» определилась с составом на гостевой матч Лиги Европы с «Маккаби»

Футбольный клуб «Астана» отправился на выездной матч Лиги Европы с израильским «Маккаби» без полузащитника Ласло Кляйнхайслера и защитника Юрия Логвиненко, передает корреспондент Vesti.kz.

Оба игрока травмированы, и тренерский штаб во главе с болгарским специалистом Станимиром Стойлов принял решение оставить футболистов дома. В Израиль отправились следующие 20 человек:

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа A, 2.11.2017, 21:00
Маккаби Тель-Авив
-Астана-

Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен;.

Защитники: Игорь Шитов, Абзал Бейсебеков, Евгений Постников, Сергей Малый, Марин Аничич, Дмитрий Шомко, Берик Шаихов;.

Полузащитники: Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген, Срджан Граховац, Иван Маевский, Марин Томасов;.

Нападающие: Джуниор Кабананга, Патрик Твумаси, Джордже Деспотович, Владислав Прокопенко и Роман Муртазаев.

Напомним, матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы между «Астаной» и «Маккаби» в Израиле пройдет в ночь со 2 на 3 ноября. После трех игр столичный клуб набрал четыре очка, а их соперник один балл. Возглавляют квартет чешская «Славия» и испанский «Вильярреал». У обеих команд по пять очков.

Астана
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