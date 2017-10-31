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01:29 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ, «Бавария» и «Барселона» могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 31 октября. Матчи 4-го тура в четырех группах футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник. Путевки в плей-офф по итогам встреч игрового дня могут завоевать французский «Пари Сен-Жермен», германская «Бавария», испанская «Барселона», итальянский «Ювентус» и английский «Челси».

Источник: Reuters

В группе В «Пари Сен-Жермен» и чемпион Германии «Бавария» могут уже за два тура до финиша гарантировать себе место в плей-офф. Парижане (9 очков) принимают бельгийский «Андерлехт» (0), тогда как «Бавария» (6) едет в гости к шотландскому «Селтику» (3). Команде из Парижа с Неймаром в составе может хватить и ничьей с аутсайдером, если «Селтик» не сумеет обыграть «Баварию». Однако «Пари Сен-Жермен» не станет останавливаться на достигнутом, учитывая, что три матча в группе команда под руководством Унаи Эмери выиграла с общим счетом 12:0, что является лучшим результатов в нынешней Лиге чемпионов.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа B, 31.10.2017, 22:45
Селтик
-Бавария-

Шансы шотландцев отобрать очки у мюнхенцев и сохранить надежды на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов достаточно высоки, хотя в гостях «Селтик» две недели назад проиграл «Баварии» со счетом 0:3. Чтобы опередить баварцев по личным встречам, «Селтику» также необходимо побеждать с крупным счетом.

В группе С на два места в плей-офф претендуют сразу три команды, а четвертый тур может окончательно запутать ситуацию. Испанский «Атлетико» (2 очка) принимает азербайджанский «Карабах» (1), который подопечные Диего Симеоне не сумели обыграть в Баку двумя неделями ранее (0:0). Тогда как итальянская «Рома» (5) встретится на своем поле с английским «Челси» (7). Две недели назад в Лондоне команды сыграли яркий матч со счетом 3:3, победитель матча в столице Италии станет главным претендентом на выход в плей-офф.

«Челси» может гарантировать себе путевку в 1/8 финала уже после римского матча, если победит в своей встрече, а «Атлетико» потеряет очки.

Добавим, что фавориты группы С не лучшим образом выступают в своих национальных чемпионатах. «Атлетико» и «Челси» идут лишь четвертыми, тогда как «Рома» — пятой. При этом в последних матчах не сумел выиграть лишь «Атлетико», довольствовавшись на своем поле ничьей с «Вильярреалом» (1:1).

«Барселона» едет в Грецию за четвертой победой

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа D, 31.10.2017, 22:45
Олимпиакос П
-Барселона-

В группе D очевидный фаворит — испанская «Барселона», которая набрала девять очков и отправилась в Грецию на матч с местным «Олимпиакосом» за путевкой в плей-офф. Греки все три матча проиграли и вряд ли вступят в борьбу за второе место, которое должны разыграть португальский «Спортинг» (3 очка) и итальянский «Ювентус» (6). В Турине финалисты прошлой Лиги чемпионов победили со счетом 2:1, так что даже минимальная победа «Спортинга» в домашней встрече позволит лиссабонцам опередить конкурента. Однако собственный успех выведет в плей-офф «Ювентус» — если «Олимпиакос» не сумеет победить «Барселону».

«Ювентус» в октябре после некоторого спада набрал хороший ход, в субботу победив в чемпионате Италии в гостях «Милан» (2:0). Дважды отличился Гонсало Игуаин, при этом «Ювентус» по результативности (33 мяча в 11 матчах) вышел на первое место в чемпионате Италии, опередив даже лидера «Наполи». «Спортинг» же в чемпионате Португалии продолжает погоню за «Порту», от которого отстает на два очка. В пятницу «Спортинг» не без труда обыграл в гостях «Риу-Ави» — Бас Дост забил победный мяч лишь на 85-й минуте.

Все матчи вторника начнутся в 22:45 мск. В последний день октября также пройдут встречи в группе А, где ЦСКА отправится в гости к швейцарскому «Базелю». Матчи еще в четырех группах Лиги чемпионов пройдут 1 ноября.

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