ПСЖ, «Бавария» и «Барселона» могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов
ТАСС, 31 октября. Матчи 4-го тура в четырех группах футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник. Путевки в
ТАСС, 31 октября. Матчи 4-го тура в четырех группах футбольной Лиги чемпионов пройдут во вторник. Путевки в
В группе В «Пари Сен-Жермен» и чемпион Германии «Бавария» могут уже за два тура до финиша гарантировать себе место в
Шансы шотландцев отобрать очки у мюнхенцев и сохранить надежды на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов достаточно высоки, хотя в гостях «Селтик» две недели назад проиграл «Баварии» со счетом 0:3. Чтобы опередить баварцев по личным встречам, «Селтику» также необходимо побеждать с крупным счетом.
В группе С на два места в
«Челси» может гарантировать себе путевку в 1/8 финала уже после римского матча, если победит в своей встрече, а «Атлетико» потеряет очки.
Добавим, что фавориты группы С не лучшим образом выступают в своих национальных чемпионатах. «Атлетико» и «Челси» идут лишь четвертыми, тогда как «Рома» — пятой. При этом в последних матчах не сумел выиграть лишь «Атлетико», довольствовавшись на своем поле ничьей с «Вильярреалом» (1:1).
«Барселона» едет в Грецию за четвертой победой
В группе D очевидный фаворит — испанская «Барселона», которая набрала девять очков и отправилась в Грецию на матч с местным «Олимпиакосом» за путевкой в
«Ювентус» в октябре после некоторого спада набрал хороший ход, в субботу победив в чемпионате Италии в гостях «Милан» (2:0). Дважды отличился Гонсало Игуаин, при этом «Ювентус» по результативности (33 мяча в 11 матчах) вышел на первое место в чемпионате Италии, опередив даже лидера «Наполи». «Спортинг» же в чемпионате Португалии продолжает погоню за «Порту», от которого отстает на два очка. В пятницу «Спортинг» не без труда обыграл в гостях «Риу-Ави» — Бас Дост забил победный мяч лишь на 85-й минуте.
Все матчи вторника начнутся в 22:45 мск. В последний день октября также пройдут встречи в группе А, где ЦСКА отправится в гости к швейцарскому «Базелю». Матчи еще в четырех группах Лиги чемпионов пройдут 1 ноября.