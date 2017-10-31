ЦСКА сыграет с «Базелем» в матче Лиги чемпионов

Источник: ИТАР-ТАСС

Проиграв две недели назад «Базелю» на своем поле со счетом 0:2, ЦСКА серьезно ухудшил свое турнирное положение, занимая с тремя очками третье место в группе А. Шесть очков набрал «Базель», девять — лидер группы английский «Манчестер Юнайтед». Поражение в Базеле сделает швейцарский клуб недоступным для ЦСКА, а выйти в плей-офф, заняв одно из двух первых мест, армейцы смогут, если опередят «Манчестер Юнайтед».

Команда Жозе Моуринью во вторник принимает португальскую «Бенфику», клуб из Англии даже в случае ничьей может гарантировать себе выход в плей-офф. Это произойдет в том случае, если ЦСКА проиграет «Базелю», оба участника 1/8 финала от группы А станут известны уже во вторник. В Лиге чемпионов главным критерием при равенстве очков являются показатели личных встреч, даже победа с минимальным счетом не позволит армейцам опередить конкурентов из Швейцарии. ЦСКА необходимо побеждать с разницей в три и более мячей либо со счетом 3:1, 4:2 и т. д.

Задача для нынешнего ЦСКА очень сложная, учитывая серьезные проблемы в атаке у вице-чемпионов России. Команда Виктора Гончаренко в пяти последних матчах чемпионата России сумела забить лишь один мяч — в гостевой встрече с «Краснодаром» отличился защитник Алексей Березуцкий. И хотя ЦСКА сохраняет в таблице премьер-лиги третье место, отставание от лидера «Локомотива» после 15 туров составляет уже семь очков. В пятницу ЦСКА сыграл в Туле с местным «Арсеналом» и проиграл со счетом 0:1.

В Базеле готовы сыграть полностью восстановившиеся после травм Алан Дзагоев и Марио Фернандес, которых армейцам очень не хватало в Туле. Виктор Гончаренко отметил, что соперник играет в три центральных защитника, а такую оборону всегда сложно взломать. «Надо проявить нестандартное мышление и победить», — констатировал белорусский наставник ЦСКА.

«Базель» рискует потерять чемпионский титул

«Базель», который выиграл восемь чемпионатов Швейцарии подряд, в нынешнем сезоне пока уступает «Янг Бойз» из Берна. В субботу «Базель» довольствовался нулевой ничьей в гостях с «Цюрихом», после 13 туров «Базель» отстает от лидера уже на семь очков.

Матч против ЦСКА может ознаменовать третий за последние годы выход «Базеля» в плей-офф Лиги чемпионов. Ажиотаж в городе большой, еще за 10 дней все билеты на «Санкт-Якоб Парк» были выкуплены, будут заняты и все 1700 мест, отведенных болельщикам ЦСКА.

Ранее швейцарский клуб играл в 1/8 финала Лиги чемпионов дважды (2012 и 2015), тогда как лучшим результатом «Базеля» остается выход в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов в 1974 году, когда он лишь в дополнительное время ответной встречи уступил шотландскому «Селтику». «Базель» выводили в плей-офф Лиги чемпионов тренеры Хайко Фогель и португалец Паулу Соуза, их успех может повторить 40-летний Рафаэль Викки.

Матч начнется в 22:45 мск, главным арбитром назначен Милорад Мажич из Сербии.

«Манчестер Юнайтед» в это же время на стадионе «Олд Траффорд» начнет встречу с «Бенфикой». Команда Моуринью уже по разу обыграла всех соперников в группе с общим счетом 8:1, хотя в Лиссабоне провела самый сложный матч, победив благодаря единственному мячу Маркуса Рэшфорда на 64-й минуте.