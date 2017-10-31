Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Матиос о небоевых потерях в армии Украины: "Скажу страшные вещи"
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лас-Пальмас1
Депортиво3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона1
Интер2
Футбол. Зарубежный
30.10
Черноморец Од0
Мариуполь0
Футбол. Премьер-лига
30.10
Ахмат1
Анжи1
Футбол. Премьер-лига
30.10
Уфа2
Рубин1
Все события
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Комиссия МОК отсрочила вынесение решения по российским лыжникам
«Уфа» одержала волевую победу над «Рубином» в матче ЧР
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
00:31 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграет с «Базелем» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 31 октября. ЦСКА сыграет во вторник в гостях против швейцарского «Базеля» в матче 4-го тура групповой стадии футбольной Лиги чемпионов. Поражение может лишить армейцев шансов на выход в 1/8 финала главного еврокубкового турнира.

Источник: ИТАР-ТАСС

Проиграв две недели назад «Базелю» на своем поле со счетом 0:2, ЦСКА серьезно ухудшил свое турнирное положение, занимая с тремя очками третье место в группе А. Шесть очков набрал «Базель», девять — лидер группы английский «Манчестер Юнайтед». Поражение в Базеле сделает швейцарский клуб недоступным для ЦСКА, а выйти в плей-офф, заняв одно из двух первых мест, армейцы смогут, если опередят «Манчестер Юнайтед».

Команда Жозе Моуринью во вторник принимает португальскую «Бенфику», клуб из Англии даже в случае ничьей может гарантировать себе выход в плей-офф. Это произойдет в том случае, если ЦСКА проиграет «Базелю», оба участника 1/8 финала от группы А станут известны уже во вторник. В Лиге чемпионов главным критерием при равенстве очков являются показатели личных встреч, даже победа с минимальным счетом не позволит армейцам опередить конкурентов из Швейцарии. ЦСКА необходимо побеждать с разницей в три и более мячей либо со счетом 3:1, 4:2 и т. д.

Читайте также
Гончаренко: ЦСКА мало забивает, и нам нужно решить эту проблему

Задача для нынешнего ЦСКА очень сложная, учитывая серьезные проблемы в атаке у вице-чемпионов России. Команда Виктора Гончаренко в пяти последних матчах чемпионата России сумела забить лишь один мяч — в гостевой встрече с «Краснодаром» отличился защитник Алексей Березуцкий. И хотя ЦСКА сохраняет в таблице премьер-лиги третье место, отставание от лидера «Локомотива» после 15 туров составляет уже семь очков. В пятницу ЦСКА сыграл в Туле с местным «Арсеналом» и проиграл со счетом 0:1.

В Базеле готовы сыграть полностью восстановившиеся после травм Алан Дзагоев и Марио Фернандес, которых армейцам очень не хватало в Туле. Виктор Гончаренко отметил, что соперник играет в три центральных защитника, а такую оборону всегда сложно взломать. «Надо проявить нестандартное мышление и победить», — констатировал белорусский наставник ЦСКА.

«Базель» рискует потерять чемпионский титул

«Базель», который выиграл восемь чемпионатов Швейцарии подряд, в нынешнем сезоне пока уступает «Янг Бойз» из Берна. В субботу «Базель» довольствовался нулевой ничьей в гостях с «Цюрихом», после 13 туров «Базель» отстает от лидера уже на семь очков.

Матч против ЦСКА может ознаменовать третий за последние годы выход «Базеля» в плей-офф Лиги чемпионов. Ажиотаж в городе большой, еще за 10 дней все билеты на «Санкт-Якоб Парк» были выкуплены, будут заняты и все 1700 мест, отведенных болельщикам ЦСКА.

Ранее швейцарский клуб играл в 1/8 финала Лиги чемпионов дважды (2012 и 2015), тогда как лучшим результатом «Базеля» остается выход в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов в 1974 году, когда он лишь в дополнительное время ответной встречи уступил шотландскому «Селтику». «Базель» выводили в плей-офф Лиги чемпионов тренеры Хайко Фогель и португалец Паулу Соуза, их успех может повторить 40-летний Рафаэль Викки.

Матч начнется в 22:45 мск, главным арбитром назначен Милорад Мажич из Сербии.

«Манчестер Юнайтед» в это же время на стадионе «Олд Траффорд» начнет встречу с «Бенфикой». Команда Моуринью уже по разу обыграла всех соперников в группе с общим счетом 8:1, хотя в Лиссабоне провела самый сложный матч, победив благодаря единственному мячу Маркуса Рэшфорда на 64-й минуте.

Во вторник пройдут матчи еще в трех группах Лиги чемпионов, остальные встречи состоятся в среду, когда сыграют в том числе испанская «Севилья» и российский «Спартак».

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Базель
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Черчесов: сборная России созрела для матчей против топ-команд
Решение комиссии МОК по делу российских лыжников будет объявлено 31 октября
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать
Комиссия МОК отсрочила вынесение решения по российским лыжникам
«Уфа» одержала волевую победу над «Рубином» в матче ЧР
Орлов раскритиковал судейство в матче «Зенит» — «Локомотив»
«Ахмат» и «Анжи» обменялись голами на 93-й и 96-й минутах в РФПЛ
ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
Новости

Путин открыл «Стену скорби»

«Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили. Но это не значит — призывать к сведению счетов», — сказал президент
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь