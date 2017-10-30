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22:04 (мск), источник: Советский спорт

Денис Глушаков: Жаль, что наши болельщики не смогут поддержать нас в Севилье

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков в первой части интервью «Советскому спорту» поделился мнением о предстоящем матче Лиги чемпионов и о том, почему красно-белые пропускают на последних минутах.

Источник: Советский спорт

«РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ»

— Насколько команда отдает себе отчет в том, что 5 мячей «Севилье» и столько же Нальчику — это совершенно разные вещи?
— Мы не ставим знак равенства между этими двумя играми. Мы идем от матча к матчу. Последняя встреча с «Ростовом» была неудачной с точки зрения результата.

Да, мы обыграли «Севилью» 5:1, но этот матч уже история. Очень сложный поединок будет в гостях. И в данном случае все в наших руках. У «Севильи» хорошая поддержка, и жажда отыграться за крупное поражение. Все это будет их мотивировать. Жаль, что наши болельщики не смогут нас поддержать.

— Как вы считаете, группа у «Спартака» должна быть жесткой, как сейчас, или лучше, когда соперники слабее?
— Группу выбирали не мы, могло быть и хуже. С любым соперником тяжело играть. Российские клубы непредсказуемые как друг для друга, так и для соперника в еврокубках.

— Если бы не потерянные в РФПЛ очки, подготовка к «Севилье» была бы на другом фоне?
— Каждый турнир по-своему хорош. История не знает сослагательного наклонения. Что было бы, если бы мы выиграли у «Марибора», к примеру, или же взяли по 3 очка с «Амкаром» и «Ростовом». Футбол любят за его непредсказуемость.

Конечно, в чемпионате России упустили много игр. Есть переживания у всей команды на этот счет. Психологически давит то, что индивидуальные ошибки приводят к таким результатам. К сожалению, ничего не вернешь, сами виноваты и сами все можем исправить.

— Все-таки что происходит со «Спартаком» в концовке?
— Никого винить не надо. Как мы выигрываем все вместе, так мы и проигрываем. Для нас самих загадка, почему так происходит. Мы анализируем на теоретических занятиях все это.

— Может, проблема в недонастрое на соперника?
— Не думаю. Мне кажется, проблема есть еще и в том, что мы играем на три фронта. Наверное, пока тяжело нам дается такой график, и физически мы не успеваем восстанавливаться. Раньше играли раз в неделю, и было полегче. Сейчас иная ситуация. Плюс проблема еще и в том, что много травм. Обойма игроков не настолько большая. Если посмотрите на состав, то увидите, что русских игроков очень мало. Есть лимит, когда замены можно делать, а когда нет.

— Как вы лично относитесь к действующему лимиту на легионеров?
— Я положительно отношусь к нему, но пусть приезжают сильные футболисты. Не в обиду нашим легионерам, но зачастую те, кто приезжают, не оправдывают надежд хозяев клубов. Грубо говоря, футболистов такого уровня у нас в России полно.

— Ваши капитанские функции распространяются за пределами поля?
— Конечно, мы встречаемся, разговариваем. Мне помогают Ивелин Попов, Сальво Боккетти. Я стараюсь донести до всех футболистов важные моменты, причем не обязательно игрового характера.

— Что происходит с Зе Луишем?
— Сегодня тренировался с нами в общей группе. Он получил травму с ЦСКА, после этого на первой же тренировке — проблему мышц живота. Более подробную картину могут дать только врачи.

ЕСЛИ НАДО, МОЖЕМ СЫГРАТЬ И БЕЗ ПРОМЕСА

— Является ли роль Промеса ключевой в «Спартаке»?
— Это хороший футболист, который и отдает, и забивает много мячей. Квинси — один из лидеров нашей команды. Реально хороший футболист. Но я бы не стал делать из него «священную корову», без него мы тоже можем выйти и сыграть. В нашем коллективе незаменимых нет. Безусловно, хорошо, когда все футболисты в строю.

— Есть костяк в коллективе, который обсуждает план на игру?
— Если Дима Комбаров слева, и я играю левее, а Квинси справа, то мы можем договориться втроем и поменяться позициями, объяснить, кому какие передачи давать. Все друг с другом общаются, договариваются, это нормально.

— Если бы руководство поинтересовалось вашим мнением — кто нужен «Спартаку» — чтобы вы ответили?
— Я не знаю. Я как-то хотел поспособствовать переходу Шишкина, потому что он мой друг. Когда ушел Макеев, нужен был футболист в его зону. Рома в то время был свободен. Я очень хотел, чтобы он играл с нами, потому что он универсал. Плюс он воспитанник «Спартака», стабильно играет. Вот, пожалуй, один единственный раз, когда я пытался поучаствовать в трансферной кампании клуба.

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