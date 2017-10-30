Дзагоев может сыграть в матче против «Базеля» с первых минут

Матч «Базель» — ЦСКА пройдет во вторник в Швейцарии, начало — в 22:45 мск. Дзагоев получил травму ахиллова сухожилия 27 сентября в игре второго тура группового этапа турнира против «Манчестер Юнайтед» (1:4). Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил сильный ушиб бедра в матче чемпионата России с «Зенитом» (0:0) 22 октября.

«Все футболисты за исключением Александра Макарова готовы к матчу. Алан Дзагоев и Марио Фернандес смогут сыграть с “Базелем” с первых минут», — сказал Гончаренко.

Также специалист отметил, что «Базель» играет в три защитника, и такую оборону всегда сложно взломать. «Завтра нам нужно проявить нестандартное мышление на поле и победить. Ранее я уже говорил, что спаренные матчи на групповом этапе Лиги чемпионов являются решающими, поэтому будем исправлять ситуацию после домашнего поражения», — отметил Гончаренко.