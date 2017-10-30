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20:15 (мск), источник: ТАСС

Дзагоев может сыграть в матче против «Базеля» с первых минут

БАЗЕЛЬ /Швейцария/, 30 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев сможет принять участие в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч «Базель» — ЦСКА пройдет во вторник в Швейцарии, начало — в 22:45 мск. Дзагоев получил травму ахиллова сухожилия 27 сентября в игре второго тура группового этапа турнира против «Манчестер Юнайтед» (1:4). Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил сильный ушиб бедра в матче чемпионата России с «Зенитом» (0:0) 22 октября.

«Все футболисты за исключением Александра Макарова готовы к матчу. Алан Дзагоев и Марио Фернандес смогут сыграть с “Базелем” с первых минут», — сказал Гончаренко.

Также специалист отметил, что «Базель» играет в три защитника, и такую оборону всегда сложно взломать. «Завтра нам нужно проявить нестандартное мышление на поле и победить. Ранее я уже говорил, что спаренные матчи на групповом этапе Лиги чемпионов являются решающими, поэтому будем исправлять ситуацию после домашнего поражения», — отметил Гончаренко.

В третьем туре армейцы уступили дома «Базелю» (0:2). В турнирной таблице с девятью очками лидирует «Манчестер Юнайтед», второе место занимает «Базель» (6 очков), третье — ЦСКА (3), четвертое — португальская «Бенфика» (0).

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