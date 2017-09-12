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19:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Сложно понять, почему «Бенфика» проиграла ЦСКА, я пересматривал матч

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от домашнего матча с «Бенфикой» (31 октября) в групповом этапе Лиги чемпионов. Две недели назад в Лиссабоне манкунианцы одержали победу со счётом 1:0.

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«Футболисты на поле чувствуют нить игры. Они чувствовали, что победы над «Базелем» и ЦСКА дались им относительно просто, а вот в матче с «Бенфикой» всё было иначе. Эта встреча легко могла закончиться 0:0 или 1:1. «Бенфика» намного сильнее двух других соперников, как в плане тактики, так и по составу.

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Не могу сказать, что разочарован игрой «Бенфики» на данный момент, но иногда в таких турнирах неудачный исход стартовой встречи может выбить тебя из колеи. Я пересматривал матч «Бенфики» с ЦСКА, и мне было сложно понять, почему «Бенфика» его проиграла.

Наша цель зватра — выйти из группы. Десяти очков должно хватить для этого. Главная задача — занять первое место. Ничья — тоже приемлемый результат. Мы знаем, на что способна «Бенфика», и понимаем, что матч будет сложным. «Бенфика» будет играть на победу, ведь это её последняя возможность зацепиться за путёвку в плей-офф. Будет тяжело, — сказал Моуринью.

В первом туре группового этапа ЛЧ ЦСКА победил «Бенфику» на выезде со счётом 2:1.

Бенфика 1:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
12.09.2017, 21:45 Зрители: 38323 Групповой турнир: Группа A Estadio da Luz
Главные тренеры
Витория Руй Виктор Гончаренко
Голы
50′ Харис Сеферович (А. Живкович, А. Гримальдо) 14
11 Виктор Винисиус Витинью 63′
75 Тимур Жамалетдинов 71′
Составы
Бруну Варела 30
62′ Андре Алмейда 34
Андерсон Луис Луизау (к) 4
Эдуардо Сальвио 18
Андрия Живкович 17
Филипе Аугусту 6
Луиш Мигел Пиззи 21
80′ Харис Сеферович 14
77′ Алехандро Гримальдо 3
Габриэл Барбоза 11
89′ Лисандро Лопес 2
Рафа Силва 27
69′ Жонас 10
Рауль Хименес 9
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
6 Алексей Березуцкий
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум 75′
10 Алан Дзагоев 77′ 74′
66 Бибрас Натхо
17 Александр Головин 87′ 43′
89 Константин Кучаев
99 Аарон Самуэль Оланаре 67′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
24 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 7
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 4
7 Фолы 14
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Боковой судья Хуан Карлос Юсте Хименес (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Боковой судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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