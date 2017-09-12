Моуринью: Сложно понять, почему «Бенфика» проиграла ЦСКА, я пересматривал матч

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«Футболисты на поле чувствуют нить игры. Они чувствовали, что победы над «Базелем» и ЦСКА дались им относительно просто, а вот в матче с «Бенфикой» всё было иначе. Эта встреча легко могла закончиться 0:0 или 1:1. «Бенфика» намного сильнее двух других соперников, как в плане тактики, так и по составу.

Не могу сказать, что разочарован игрой «Бенфики» на данный момент, но иногда в таких турнирах неудачный исход стартовой встречи может выбить тебя из колеи. Я пересматривал матч «Бенфики» с ЦСКА, и мне было сложно понять, почему «Бенфика» его проиграла.

Наша цель зватра — выйти из группы. Десяти очков должно хватить для этого. Главная задача — занять первое место. Ничья — тоже приемлемый результат. Мы знаем, на что способна «Бенфика», и понимаем, что матч будет сложным. «Бенфика» будет играть на победу, ведь это её последняя возможность зацепиться за путёвку в плей-офф. Будет тяжело, — сказал Моуринью.