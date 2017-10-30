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16:41 (мск), источник: ТАСС

«Скендербеу» проведет ближайший домашний матч ЛЕ без зрителей из-за расизма фанатов

ТАСС, 30 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал албанский «Скендербеу» на €60 тыс. и наказал проведением ближайшего домашнего матча в Лиге Европы без зрителей из-за расистских выкриков болельщиков в домашней игре группового этапа турнира с сербским «Партизаном». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

«Скендербеу» проведет без зрителей домашний матч против киевского «Динамо». Встреча пятого тура группового этапа турнира пройдет 23 ноября.

Встреча между «Скендербеу» и «Партизаном» прошла в Албании 19 октября и завершилась со счетом 0:0. Болельщики албанской команды использовали пиротехнические изделия и скандировали расистские лозунги в адрес соперника.

В четвертом туре «Партизан» примет «Скендербеу» 2 ноября.

Также УЕФА наказал немецкий «Кельн» штрафом в €60 тыс. из-за поведения болельщиков в гостевой игре первого тура группового этапа Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» (1:3) и нанесения ущерба стадиону английской команды. УЕФА предоставил «Кельну» 30 дней на то, чтобы покрыть ущерб, принесенный арене. Кроме того, немецкий клуб условно наказан закрытием гостевого сектора в еврокубковом матче с испытательным сроком в два года.

Скендербеу
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