«Скендербеу» проведет ближайший домашний матч ЛЕ без зрителей из-за расизма фанатов

Встреча между «Скендербеу» и «Партизаном» прошла в Албании 19 октября и завершилась со счетом 0:0. Болельщики албанской команды использовали пиротехнические изделия и скандировали расистские лозунги в адрес соперника.

Также УЕФА наказал немецкий «Кельн» штрафом в €60 тыс. из-за поведения болельщиков в гостевой игре первого тура группового этапа Лиги Европы с лондонским «Арсеналом» (1:3) и нанесения ущерба стадиону английской команды. УЕФА предоставил «Кельну» 30 дней на то, чтобы покрыть ущерб, принесенный арене. Кроме того, немецкий клуб условно наказан закрытием гостевого сектора в еврокубковом матче с испытательным сроком в два года.