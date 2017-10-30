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16:36 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА условно наказал немецкий «Кельн» закрытием гостевого сектора на матче еврокубков

Дисциплинарная инстанция УЕФА наказала «Кельн» условным запретом на реализацию билетов на следующий выездной матч еврокубков из-за беспорядков, устроенных болельщиками немецкого футбольного клуба во время гостевой игры группового этапа Лиги Европы против лондонского «Арсенала», сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встреча между «Арсеналом» и «Кельном» прошла в Лондоне 14 сентября и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Начало игры было отложено на один час — организаторы совместно с полицией решили перенести время по соображениям безопасности. На игру прибыли около 20 тысяч фанатов немецкого клуба, хотя им была выделена гостевая квота в три тысячи билетов.

Дело против «Кельна» было открыто из-за беспорядков с участием болельщиков, использования ими пиротехники, бросания на поле посторонних объектов. Сообщается, что запрет, наложенный на «Кельн», носит условный характер с испытательным сроком в два года. Кроме того, немецкий клуб должен заплатить 60 тысяч евро штрафа и в течение 30 дней урегулировать с «Арсеналом» вопрос возмещения причиненного болельщиками ущерба.

Отмечается, что УЕФА не стал накладывать санкции на лондонский клуб, против которого было открыто дисциплинарное дело из-за блокирования лестничных проходов в гостевом секторе.

Кельн
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