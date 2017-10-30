УЕФА условно наказал немецкий «Кельн» закрытием гостевого сектора на матче еврокубков
Дисциплинарная инстанция УЕФА наказала «Кельн» условным запретом на реализацию билетов на следующий выездной матч еврокубков
Дисциплинарная инстанция УЕФА наказала «Кельн» условным запретом на реализацию билетов на следующий выездной матч еврокубков
Встреча между «Арсеналом» и «Кельном» прошла в Лондоне 14 сентября и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Начало игры было отложено на один час — организаторы совместно с полицией решили перенести время по соображениям безопасности. На игру прибыли около 20 тысяч фанатов немецкого клуба, хотя им была выделена гостевая квота в три тысячи билетов.
Дело против «Кельна» было открыто
Отмечается, что УЕФА не стал накладывать санкции на лондонский клуб, против которого было открыто дисциплинарное дело