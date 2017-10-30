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«Базель» продал 32 тысячи билетов на матч против ЦСКА
«Базель» продал 32 тысячи билетов на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА, информирует
«Базель» продал 32 тысячи билетов на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА, информирует
Ранее стало известно о том, что болельщики
ЦСКА занимает третью строчку в группе, в активе команды 3 очка. «Базель» занимает второе место с шестью очками. Первая встреча завершилась победой швейцарцев со счетом 2:0.
Матч состоится 31 октября на стадионе «Санкт-Якоб парк». Начало — в 22.45 по московскому времени.