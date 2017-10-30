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14:41 (мск), источник: Sports.kz

Поляки рассудят «Маккаби» и «Астану»

В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Маккаби» — «Астана» будет работать польская бригада арбитров.

На этот матч назначена судейская бригада из Польши во главе с Павлов Рачковски.

Можно сказать, что для Казахстана этот рефери является фартовым. Трижды пути Рачковского пересекались с казахстанскими командами в еврокубках.

Впервые это случилось в 2013 году, когда Павел работал на матче квалификации Лиги Европы «Иртыш» (Павлодар) — «Широки Бриег» (Босния). Матч завершился со счетом 3:2 в пользу казахстанцев. Один из голов на свой счет записал ныне вице-капитан «Астаны» Дмитрий Шомко. В той встречи рефери из Польши показал 6 желтых карточек, две из которых достались павлодарцам.

Через год он же судил матч «Динамо» (Грузия) — «Актобе». И здесь вновь победа досталась казахстанцам со счетом 1:0. Пять желтых карточек тогда было показано игрокам обеих команд, в том числе предупреждение получил защищающий в последние два сезона цвета «Астаны» Юрий Логвиненко.

И чуть ранее матча западно-казахстанского клуба Рачковский работал на встрече «Пюник» (Армения) — «Астана», правда в качестве резервного арбитра. Тот матч также завершился победой казахстанцев 4:1.

В этом сезоне Рачковский уже отработал на одном матче группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» (Болгария) — «Хофенхайм» (Германия). В той встрече судья показал 8 желтых карточек.

Помогать Рачковски будут Михал Обукович и Томаш Листкевич. Дополнительные ассистенты судьи — Томаш Мусьял и Томаш Квятковски. Резервный судья — Радослав Сиека.

Напомним, матч «Маккаби» — «Астана» пройдет в ночь со 2 на 3 ноября в 00:00 часов по столичному времени.

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