Поляки рассудят «Маккаби» и «Астану»
В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Маккаби» — «Астана» будет работать польская бригада арбитров.
В матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Маккаби» — «Астана» будет работать польская бригада арбитров.
На этот матч назначена судейская бригада из Польши во главе с Павлов Рачковски.
Можно сказать, что для Казахстана этот рефери является фартовым. Трижды пути Рачковского пересекались с казахстанскими командами в еврокубках.
Впервые это случилось в 2013 году, когда Павел работал на матче квалификации Лиги Европы «Иртыш» (Павлодар) — «Широки Бриег» (Босния). Матч завершился со счетом 3:2 в пользу казахстанцев. Один из голов на свой счет записал ныне
Через год он же судил матч «Динамо» (Грузия) — «Актобе». И здесь вновь победа досталась казахстанцам со счетом 1:0. Пять желтых карточек тогда было показано игрокам обеих команд, в том числе предупреждение получил защищающий в последние два сезона цвета «Астаны» Юрий Логвиненко.
И чуть ранее матча
В этом сезоне Рачковский уже отработал на одном матче группового этапа Лиги Европы «Лудогорец» (Болгария) — «Хофенхайм» (Германия). В той встрече судья показал 8 желтых карточек.
Помогать Рачковски будут Михал Обукович и Томаш Листкевич. Дополнительные ассистенты судьи — Томаш Мусьял и Томаш Квятковски. Резервный судья — Радослав Сиека.
Напомним, матч «Маккаби» — «Астана» пройдет в ночь со 2 на 3 ноября в 00:00 часов по столичному времени.