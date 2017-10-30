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14:31 (мск), источник: Советский спорт

Безбородов назначен главным арбитром на матч Лиги Европы

Как сообщает пресс-служба УЕФА, российская бригада рефери во главе с Владиславом Безбородовым рассудит «Лудогорец» и «Брагу».

Источник: РИА "Новости"

«Севилью» и «Спартак» рассудят португальские арбитры.

Отмечается, что помогать ему будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин, дополнительные помощники — Кирилл Левников и Игорь Федотов, четвертый арбитр — Алексей Лунев.

Напомним, встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы состоится 3 ноября и стартует в 21.00 по московскому времени.

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