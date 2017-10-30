Ранее Овечкин подарил теплые вещи бездомному, которого встретил на улице в канадском Эдмонтоне.
Безбородов назначен главным арбитром на матч Лиги Европы
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«Севилью» и «Спартак» рассудят португальские арбитры.
Отмечается, что помогать ему будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин, дополнительные помощники — Кирилл Левников и Игорь Федотов, четвертый арбитр — Алексей Лунев.
Напомним, встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы состоится 3 ноября и стартует в 21.00 по московскому времени.