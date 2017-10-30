Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста
Футболисты московского ЦСКА вылетели в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с «Базелем» в 4-м туре Лиги чемпионов, сообщает
Футболисты московского ЦСКА вылетели в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с «Базелем» в 4-м туре Лиги чемпионов, сообщает
На игру столичная команда отправилась в составе 21 игрока.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Вместе с основной командой в Швейцарию отправилась молодёжная команда, которой завтра предстоит матч Юношеской лиги УЕФА.