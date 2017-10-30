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10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста

Футболисты московского ЦСКА вылетели в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с «Базелем» в 4-м туре Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба «армейцев».

Источник: РИА "Новости"

На игру столичная команда отправилась в составе 21 игрока.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Вместе с основной командой в Швейцарию отправилась молодёжная команда, которой завтра предстоит матч Юношеской лиги УЕФА.

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